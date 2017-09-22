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TEOG'un yerine sistem aranıyor

TEOG sınavlarının kaldırılmasının adından ortaya çıkan boşluk doldurulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı konu üzerinde yoğun olarak çalışırken, Başbakan Yıldırım önerilerin bir sonraki bakanlar kuruluna geleceğini söyledi

22 Eylül 2017 Cuma 16:55
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TEOG'un yerine sistem aranıyor

İlköğretimden ortaöğretime geçişlerin nasıl gerçekleştirileceği netleşmedi. Ortalıkta dolaşan formüllerin hiçbirisi Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarından daha iyi ve daha adil bir çözüm sunmuyor. Öne çıkan formüllerin çoğunda bir veya birden fazla sınav yer alıyor.

Ortaokul notlarıyla yapılacak yerleştirmenin özellikle 'notların daha kıt verildiği' devlet okullarında okuyan öğrencileri mağdur edeceğine, dahası çok sayıda öğrencinin tam notla mezun olması nedeniyle adaletli bir yerleştirmenin mümkün olmadığına işaret ediliyor.

Dahası bu sistemin özellikle bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenciler için adilane bir yöntem olmadığına, zira bu öğrencilerin 5., 6. ve 7. sınıflardaki çalışmalarını TEOG sistemine göre şekillendirdiklerine vurgu yapılıyor.

Başbakan'dan ilk açıklama

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen Cuma akşamı gündeme getirdiği TEOG'un kaldırılması konusunda ilk kez dün değerlendirme yaptı. Yıldırım, "Öğrencinin ilkokuldan orta sona kadar ilk 8 yıllık başarı durumları dikkate alınarak lisede hangi tarafa yönlendirileceğine karar verilecek. TEOG yerine geçecek uygulamayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız, çalışmaları alternatifli olarak sürdürüyor. Bu Bakanlar Kurulunda görüşülmeyecek ama daha sonraki Bakanlar Kurulunda konuyu görüşmüş olacağız" dedi. Yıldırım, TEOG'un yerine nasıl bir sistem geleceği konusunda ayrıntı vermedi.

'TEOG kaygı eşiği düşük sınavdı'

Bu arada Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "TEOG'ta esas sorunun merkezi yerleştirmeden kaynaklandığını bilip, geçmiş tecrübelerden de istifade ederek rasyonel ve kalıcı çözüm üretilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "TEOG, bugüne kadar ortaöğretime geçiş sınavları arasında kaygı eşiği en düşük sınavdı. Nitekim TEOG'un gerekçelerinden birisi de tek bir sınav yerine birden fazla yıla yayılmış, birden fazla sınav yoluyla sınav kaygısını azaltmaktı. TEOG'un merkezi yerleştirme ayağı, sınav kaygısını öğrenci ve velinin hayatına OKS ve SBS'ye nazaran daha büyük bir boyutta yeniden dahil etti. Yerleştirmede yaşanan aksaklık ve memnuniyetsizlik TEOG'un sınav hüviyetini tartışmaya açtı."

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmenin merkezi olarak TEOG sınavı üzerinden yapılması, öğrenci ve velilerin memnuniyetsizliğini, daha iyi bir okula yerleşme baskıyla nakil arayışlarını ortaya çıkardığını savunan Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti: "TEOG ile yerleşenlerin bu nakil arayışları istatistiklere şöyle yansıdı; 2015-2016 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde 434 bin 615 öğrenci nakil başvurusunda bulundu, 101 bin 12'si nakille yer değiştirdi."

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Son Güncelleme: 22.09.2017 17:30
Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali YıldırımTEOGEğitimBakanlar Kurulu
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