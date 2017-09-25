Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
102270
ALTIN
149.301
DOLAR
3.5485
STERLİN
4.7766
EURO
4.2033

TEOG yerine 3 alternatif

Başbakan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaldırılan TEOG sınavları yerine 3 alternatif üzerinde çalıştığını kaydetti.

25 Eylül 2017 Pazartesi 19:35
82 Okunma
TEOG yerine 3 alternatif

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli TV kanallarının ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Yıldırım, TEOG'un kaldırılması ve getirilecek yeni yönteme ilişkin bir soru üzerine, bu konunun bir milyon 200 bin öğrenci ve ailelerini ilgilendiren ciddi bir konu olduğuna işaret ederek, TEOG'un başından beri hep yanlış anlaşıldığını söyledi. TEOG'un bir sistem olmadığına dikkati çeken Yıldırım, TEOG kalkınca bütün öğrencilerin büyük bir sevinç yaşadığını anlattı. Yıldırım, şunları söyledi:

"Hiçbir öğrenci sınavı sevmez ama sınav olmadan da öğrenme olmaz. TEOG kalkıyor, bu sene uygulanmayacak. Bunun yerine Milli Eğitim Bakanlığı üç tane çözüm üretiyor. Bunların artıları ve eksileri üzerinde çalışılıyor. Sekizinci sınıf bittikten sonra liselere geçiliyor. Burada da fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek lisesi, imam hatip lisesi gibi pek çok lise var. Birinci yöntem, her lisenin kendi sınavını yapması… İkinci yöntem, ortaokul sertifikasyon sistemi… Üçüncü yöntem de ortaokul bazlı yerleştirme. Burada ağırlıklı olarak adrese dayalı kayıt sistemi, yüzde 50'si belki toplam öğrencilerin. Bir kısım okullar da ortaokul mezuniyet ortalamasını arayabilir. Bir, hiçbir şey aramayanlar var, adresi en yakın olan gidip kaydolacak. Bazı okullar diyebilir ki 'Ben ortaokul mezuniyet ortalaması arayacağım'. Bir de bazı okullar, kendi sınavını yapar, kendi sınavını yapar ama o sınavın mutlaka Bakanlığın gözetiminde olması lazım. Emniyet tedbirleri alınarak, soruların da hatta merkezden hazırlanarak sınavın yapılması… Tabii bunların hangisinin en isabetli olduğu konusu... Bakanlar Kuruluna gelecek uzmanlar sunumlarını yapacak. Birisinde karar kılacağız. Bir ay içerisinde olur."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TEOG Yerine 3 AlternatifBaşbakanBinali YıldırımTEOG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim