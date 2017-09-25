TEOG yerine 3 alternatif

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli TV kanallarının ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Yıldırım, TEOG'un kaldırılması ve getirilecek yeni yönteme ilişkin bir soru üzerine, bu konunun bir milyon 200 bin öğrenci ve ailelerini ilgilendiren ciddi bir konu olduğuna işaret ederek, TEOG'un başından beri hep yanlış anlaşıldığını söyledi. TEOG'un bir sistem olmadığına dikkati çeken Yıldırım, TEOG kalkınca bütün öğrencilerin büyük bir sevinç yaşadığını anlattı. Yıldırım, şunları söyledi:

"Hiçbir öğrenci sınavı sevmez ama sınav olmadan da öğrenme olmaz. TEOG kalkıyor, bu sene uygulanmayacak. Bunun yerine Milli Eğitim Bakanlığı üç tane çözüm üretiyor. Bunların artıları ve eksileri üzerinde çalışılıyor. Sekizinci sınıf bittikten sonra liselere geçiliyor. Burada da fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek lisesi, imam hatip lisesi gibi pek çok lise var. Birinci yöntem, her lisenin kendi sınavını yapması… İkinci yöntem, ortaokul sertifikasyon sistemi… Üçüncü yöntem de ortaokul bazlı yerleştirme. Burada ağırlıklı olarak adrese dayalı kayıt sistemi, yüzde 50'si belki toplam öğrencilerin. Bir kısım okullar da ortaokul mezuniyet ortalamasını arayabilir. Bir, hiçbir şey aramayanlar var, adresi en yakın olan gidip kaydolacak. Bazı okullar diyebilir ki 'Ben ortaokul mezuniyet ortalaması arayacağım'. Bir de bazı okullar, kendi sınavını yapar, kendi sınavını yapar ama o sınavın mutlaka Bakanlığın gözetiminde olması lazım. Emniyet tedbirleri alınarak, soruların da hatta merkezden hazırlanarak sınavın yapılması… Tabii bunların hangisinin en isabetli olduğu konusu... Bakanlar Kuruluna gelecek uzmanlar sunumlarını yapacak. Birisinde karar kılacağız. Bir ay içerisinde olur."