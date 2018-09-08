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Türkiye eğitim sistemini arıyor

‘2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi Bulma Konferansı’ndaki konuşmasında özeleştiri niteliğinde önemli şeyler söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bir şey yapmamız lazımın ötesine geçmeliyiz artık. Türkiye olarak bizim eğitimde kıyameti koparmamız lazım” dedi

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:10
Türkiye eğitim sistemini arıyor

İstanbul’da düzenlenen 2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi "Bulma Konferansı”nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu toplantının adına ‘Bulma Konferansı’ dedik. Bunu farklı bir şey olsun diye yapmadık. Bu toplum Katip Çelebi’den beri arıyor. Artık bulalım. Tanzimat'tan beri arıyoruz, artık bulalım. Biz bulmak için buradayız. Bir taraftan da ezberi ve taklidi bırakıp tahkike geçmek için buradayız. Biz biraz araştırma için, sorgulama için, akıl için, kalp için buradayız” ifadelerini kullandı. Dünyada üst seviyede bir rekabet olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “Dahi sayısı, üstün zekalı sayısı bizim ülkemizin nüfusu kadar olan ülkeler var dünyada. Başka bir rekabet var. Başka bir anlayış var dünyada. Başka bir bilim ve teknoloji var. Bizim kıyameti koparmamız lazım eğitimde. Bir şey yapmamız lazımın ötesinde kıyameti koparmamız lazım. Bunu yaptığımızda çok daha farklı bir çağ geliyor. Dijitalin, biyolojik olanın ve fiziksel olanın birlikte olduğu bir tekillik çağı geliyor. Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım. Sadece gelecek için değil, şimdi için bir şey yapmamız lazım. Eğitim çocukları geleceğe hazırlamak değil, çocukları şimdiye uyandırmaktır. Şimdiye uyanmazsanız gelecek tasavvurunuz olmaz” şeklinde konuştu.

‘Ortak akıl değil sivri akıl lazım’

“Bizim artık ortak akıldan uzaklaşmamız lazım” diyen Bakan Selçuk konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ezberleri bozmamız lazım. 20 kişinin 18’inin ortak karar kıldığı bir ortak akıl bizim problemimizin çözümü değildir. Bizim problemimiz o kadar devasa ki, bizim sivri akıllara ihtiyacımız var. Ortak akıl ortalama akla götürür, ortalama problemler söz konusu ise. Bizim sivri akıllara ihtiyacımız var, çünkü derdimiz büyük.” Eğitim sisteminde kavramların yeniden sorgulanması gerektiğini söyleyen Bakan Selçuk, “Basit bir kelime söyleyeyim size; teneffüs kelimesi. Bir dalgıç denizin dibine girmiştir. Aşağıda o kadar bunalır ki birden yukarı çıkıp teneffüs eder. Ders nedir ki çıkıp da teneffüs alma ihtiyacı doğurur. Buna teneffüs diyen ne kadar zeki bir adammış. İçeride yapılanın farkındaymış. Türkiye’de çocukların sınıfa giriş hızı ile sınıftan çıkış hızları arasındaki fark inanılmazdır. Bütün bu kelimelerin üzerinde çalışırken gerçekçi bir amaç ortaya koymamız lazım. Sağlam bir metot ortaya koymamız lazım” dedi. AA

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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