Üniversite sınavlarında Rusça devri

RECEP BAHAR/DETAY ANALİZ

Tarih: 24 Kasım 2015...

Türk F-16 uçağı, Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye semalarında devriye gezen Rus savaş uçağını düşürdü.

Gelişme üzerine Rusya, Türkiye'ye karşı ağır yaptırımları devreye koydu. Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı yüzde 90 azaldı. Rusya'ya ihracatımız yüzde 60 oranında düştü. Bavul ticareti ağır darbe aldı. Rusya, Türkiye'den ithal ettiği sebze ve meyveyi ciddi oranlarda kısıtladı.

Rusya'da iş yapan müteahhitler büyük sıkıntı yaşadı, bir müddet ne iş alabildiler, ne de ödenek... Moskova, Türk vatandaşlarına yeniden vize alma mecburiyeti getirdi. Yaklaşık 7.5 ay devam bu sürecin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz 2016'da Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir mektup yazarak 'uçak krizi'nden dolayı üzüntülerini bildirdi. İlişkiler yeniden rayına oturmaya başladı.

Mektubun üzerinden 1.5 yıl geçmesine rağmen Rusya, Türklere yönelik vize uygulamasını kaldırmış değil ancak iki ülke arasındaki ilişkiler epey gelişti. Altın devrini olmasa da gümüş çağını yaşıyor desek, yanılmayız.

Enteresan jest

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de dün enteresan bir karar alarak, hayatın her alanına yayılmakta olan Rusya-Türkiye ilişkilerine ilginç bir katkıda bulundu.

Bu yıl ilk kez yapılacak yeni üniversiteye giriş sınavı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yabancı dil oturumunda İngilizce, Almanca, Fransızcaya ek olarak Arapça ve Rusça testleri de yer alacak.

YÖK, Türkiye'de çok az sayıda lisede o da seçmeli olarak temel düzeyde öğretilen Rusçayı neden YKS'ye dahil ettiklerine ilişkin bir gerekçe de gösterdi: Son dönemde Rusya ile ilişkiler olumlu gelişiyor.

YÖK'ün üniversitelerde Rus dili ve edebiyatı bölümlerinin açılmasına yaptığı katkılar, Rusça dilinin sınava eklenmesinde rol oynadı. Bu arada imam-hatip liselerinde okutulan temel derslerden biri olan Arapça da ilk kez üniversite sınavlarına dahil edildi.

TYT, matematik ve Türkçe ağırlıklı olacak

Öte yandan YKS'de tüm puan türlerinde birinci ve ikinci oturumların test ağırlıkları da belirlendi.

MKS’nin birinci oturumu olan TYT’ de Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin ağırlıklarının ne olacağı sorusu üzerine, TYT'de her bir testin, daha önce açıklandığı üzere soru sayısı ile ilişkili olacağı hatırlatılarak, "Dolayısıyla TYT sınavında, Türkçe testinin ağırlığı yüzde 33, sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 17, temel matematik testinin ağırlığı yüzde 33, fen bilimleri testinin ağırlığı ise yüzde 17'dir" açıklaması yapıldı.

Sözel puan türünde test ağırlıkları

Öte yandan YKS'de sözel puan türü ile yerleşebilen lisans programlarının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ve ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan testlerin ağırlıkları ve katkısı şu şekilde açıklandı: "Sözel puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere soru sayısı ile ilişkili olarak, TYT'de Türkçe testinin ağırlığı yüzde 13, sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 7, temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13 ve fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40, AYT'de aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinin ağırlığı yüzde 30, sosyal bilimler-2 testinin ağırlığı yüzde 30 olmak üzere AYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60'dır. "

Sayısal puan türünde test ağırlıkları

Sayısal puan türü ile yerleşebilen lisans programlarının, TYT’ de ve AYT’ de testlerin ağırlıkları ve katkısı ise şöyle: "Sayısal puan türü ile yerleşebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere soru sayısı ile ilişkili olarak, TYT’ de Türkçe testinin ağırlığı yüzde 13, sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 7, temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13 ve fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40, AYT'de ise aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak matematik testinin ağırlığı yüzde 30, fizik, kimya ve biyoloji testlerinin ağırlığı yüzde 10 olmak üzere, AYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60'dır."

Eşit ağırlık puan türünde test ağırlıkları

Eşit ağırlık puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarının, TYT’ de ve AYT’ de testlerin ağırlıkları ve katkısı şu şekilde olacak: "Eşit ağırlık puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere soru sayısı ile ilişkili olarak, TYT’ de Türkçe testinin ağırlığı yüzde 13, sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 7, temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13 ve fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40, AYT'de ise aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak matematik testinin ağırlığı yüzde 30, Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinin ağırlığı yüzde 30 olmak üzere AYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60'dır."

Başarı sırası şartı devam ediyor

Öte yandan, YÖK tarafından ilk kez 2015 ÖSYS'de uygulanmaya başlayan ve 2016 ÖSYS'de de devam eden bazı programlar için başarı sırası şartının bu yıl da devam edeceği açıklandı.

Önceki yıllarda belirlenen asgari başarı sırası şartlarında bu yıl bir değişikliğe gidilmediği, tıp programlarında sayısal puan türünde başarı sırasının 40 bin, hukuk programlarında eşit ağırlık puan türünde başarı sırasının 150 bin, mühendislik programlarında sayısal puan türünde başarı sırasının 240 bin, mimarlık programlarında sayısal puan türünde başarı sırasının 200 bin, öğretmenlik programlarında başarı sırasının 240 bin olduğu anımsatıldı.

Bunun yanında, vakıf yükseköğretim kurumlarının, ilgili programlar için belirlenen asgari başarı sırası şartının daha üzerinde bir başarı sırası şartı belirleyebileceği ifade edildi.