Üniversitelerde ek yerleştirme tercihleri başladı

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2017-2018 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2017-ÖSYS'ye başvuru yapmış olmak zorunluluğu bulunuyor. Ek yerleştirme tercihleri, bugünden itibaren 5 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere, istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. 15 lira olacak ek yerleştirme ücreti, 6 Eylül 2017 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

HABER MERKEZİ