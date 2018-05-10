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Üniversiteliler için en iyi şehir Londra

İngiltere'nin başkenti Londra, dünya genelinde üniversite öğrencileri için en iyi şehir seçildi

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:37
Üniversiteliler için en iyi şehir Londra

QS Best Student Cities 2018 araştırması için 50 bin öğrenciyle anket yapıldı. Öğrencilere şehirlerde çekici gördükleri özellikler, avantajlar ve dezavantajlar soruldu. Sıralama, şehirdeki iyi üniversitelerin sayısı, istihdam oranı, kültür çeşitliliği ve yaşam kalitesi gibi faktörlere göre belirlendi. Listenin birinci sırası Londra'nın oldu. İstihdam, öğrenci deneyimi, çekicilik sıralamalarında yüksek çıkan Londra yalnızca "alım gücü" kategorisinde zayıf kaldı.

Londra'yı birinci sıraya taşıyan özellikler arasında şehirdeki müzeler, tiyatrolar, sinema ve restoranlarla kültürel yaşamı, üniversitelerin kalitesi, öğrencilerin rahat iş bulabilmeleri, uluslararası yapısıyla farklılara daha açık olması ve ülke dışındaki öğrencilerin yabancılık çekmemesi ve dışlanmaması yer alıyor.

Ancak yaşam pahalılığında Londra, öğrenci bütçesini en çok zorlayan şehirlerden biri. Sıralamanın ikinci sırasında Japonya'nın başkenti Tokyo, üçüncü sırada Melbourne, dörtte Montreal ve beşte Paris var.

İstanbul ise çekicilik kategorisinde 91'inci, istihdamda 67, alım gücünde 47, öğrencilerin görüşü kategorisinde de 49'uncu sıraya yerleşti. Rusya'nın başkenti Moskova ise 28'inci sırada. Araştırmanın daha önceki sayılarında Montreal ve Paris birinci çıkmıştı.
SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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