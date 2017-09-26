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Üniversiteye giriş sistemi de değişiyor

2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında üniversite giriş sisteminde değişiklik yapılacağını söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yeni düzenlemeyle sınav bir hafta sonunda başlayıp bitecek" dedi.

26 Eylül 2017 Salı 15:59
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Üniversiteye giriş sistemi de değişiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, üniversitelerin yeni eğitim yılına başladığı bugün üniversite giriş sınavlarında değişiklik yapılacağını dile getirdi.

Saraç şu değerlendirmelerde bulundu: "Şu an uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte. Sınavların ilki Mart, diğeri Haziran ayında ve iki haftasonuna yayılmış şekilde toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız. Diğer önemli değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. Şu an var olan 18 puan türü aslında programların aradığı yeterlilikleri sağlamak açısından önemli bir işlev görmekte ise de bu kadar puan türü, yönetilmesi gereken süreci zorlaştırmakta. Ayrıca bazı programlar için aday havuzunu daraltmakta, buna ilaveten bazı puan türleri arasında da akademik farklılık, zaten çok az olarak ortaya çıkmakta. Bundan dolayı bu 18 puan türünü de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar, çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de şu olacak, Türkçe ve matematik, bu sınavın merkezinde olacak."

'Kimse tedirgin olmasın'

Üniversite sınavlarının milyonlarca kişiyi etkilediğine işaret eden YÖK Başkanı Saraç, "Ailelerimiz ve öğrencilerimiz, asla tedirgin olmasınlar, endişeye kapılmasınlar. Sorular, aynen eskisi gibi milli eğitim müfredatından sorulacak. Öğrencilerimiz, çalışma yöntemlerini değiştirmesinler, sadece sıkı sıkıya derslerine sarılsınlar. Yeni düzenleme ile sınavı öğrencilerimiz, aileleri, rehber hocaları ve bu sistemi yöneten bizler için daha yalın, daha sade ve daha sistemli, yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Yapmak istediğimiz aynen budur."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
YÖKüniversite SınavıProf. Dr. Yekta SaraçYükseköğretim Kurulu
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