Vestel'den Berlin’de teknoloji şovu

Vestel, 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da yerli üretimin gücünü gösterdi. 28’inci kez katıldığı IFA’da 3 bin 800 metrekarelik standında teknolojileri, tasarımları ve rekortmen ürünleriyle dikkat çeken Vestel, sergilediği 730 ürün ile farkını ortaya koydu.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel’in 8 Ar-Ge merkezinde 1.600 kişilik ekibi Vestel’i ileri taşıyacak ürünler üzerinde çalıştığına işaret ederek, “Ultra ince çerçevesiz televizyon modelleri, sesle komut edilebilen beyaz eşya ürünleri, deterjanını otomatik ısmarlayan çamaşır makinesi gibi ezber bozan teknolojiler, bu ekibin yaratıcılığı, bilgisi ve merakı ile ortaya çıktı.

Ar-Ge ve üretim mühendislerimiz akıllı şehir ve akıllı ev platformlarında yer alan yapay zeka yazılımları ve elektrikli araba şarj üniteleri gibi pek çok yeni konuda çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl gelirlerimizin yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Biz ürün üretmenin ötesinde teknoloji üretiyoruz” dedi.

Rekor patent başvurusu

Avrupa Patent Ofisi’ne en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi olan Vestel, başvurularıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 38 üye devlet ve ek 6 ülkede birden tanınacak.

Turan Erdoğan, “Uluslararası arenada rekabet etmenin temelinde yenilikçilik yatıyor. 2017 yılında 408 patent başvurusu yaparak, dünya devlerini geride bıraktık. Listeye ilk 50’den girmemiz yenilikçilik anlayışımızı bir kez daha ispatladı” diye konuştu.

Vestel'in en yenileri

Vestel’in IFA’da sergilediği ürünler ve öne çıkan teknolojileri şöyle...

Venus Z30: Vestel Z30, gerçek anlamda parlayan zarif bir kombinasyon için camı ve metali bir araya getiriyor.

Z30, kullanıcıların tüm videoları ve şarkıları yanında taşımasını sağlayan yüksek boyutta bir belleğe (64 GB) sahip. Z30’da ayrıca telefonu etkinleştirmek için Face Unlock işlevi de bulunuyor.

GRAVITA-OLED Akıllı TV: Vestel, 65 inç OLED TV’ler için yeni bir akıllı stand sistemi geliştirdi. Güçlü bir ses sitemine sahip TV farklı tasarıma sahip standı ile aynı zamanda mobil cihazlarla daha kolay kullanım deneyimi sunuyor. Kozmetik tasarımı ile de dikkat çeken Gravita, ev dekorasyonuna yönelik en son trendlerle uyumlu.

8K TV: Vestel 8K TV’ler 7680 x 4320 çözünürlükteki 8K TV ile 4K TV’lere kıyasla 4 kat, FHD TV’lere kıyasla 16 kat daha fazla ayrıntı sunacak.

Vacum Bag: Raf ömrü, tüketiciler için önemlidir. VacumBag teknolojisi ise gıdaların vakumlanarak 7 kata kadar daha uzun süre saklanmasına, kokuların karışmamasına ve soğutucu/dondurucu bölümlerinde daha fazla ürün depolanmasına imkân sağlıyor.

Vakum teknolojisi özellikli buzdolaplarında kapakta bulunan vakum bölmesine poşeti yerleştirip, vakum tuşuna basmak yeterli.

YENİ MESAJ / BERLİN