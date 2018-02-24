Yaptıkları sınava bakın!

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt evlerinde kalan öğrenciler için hazırlanan ve FETÖ elebaşına ruhani özellik yüklemeye yönelik sınav soruları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte bağlı evlerde kalan öğrencilere, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hayatını konu alan "Küçük Dünyam" isimli kitabın okutulduğu, daha sonra bunun içeriğiyle ilgili öğrencilerin sınava tabi tutulduğu belirlendi.

Siyer sınavlarını çağrıştıran mantıkla hazırlanan sorularla "H.E" olarak bahsedilen Fetullah Gülen'e ruhani özellik yükleme çabası dikkati çekiyor. Genç zihinlerde örgüt elebaşının ruhani bir hayat sürdüğü izlenimi uyandırılmaya çalışıldığı belirlenen sorular, Gülen'in dedelerinin Ahlat'tan Erzurum'a göç etmelerine vurgu yapılmasıyla başlıyor.

Öğrenciler için hazırlanan sınavda, "Türk-İslam tarihi adına Ahlat niçin önemlidir?" sorusunun cevap şıkları, "a- Van Gölü'nün çevresinde olması, b- Ahlat'ın mimarisinden dolayı, c- İslam'ın yayılmasında bir köprü gibi olması, d- Nice devletlerin buraya sahip olmak istemesi." olarak veriliyor.

Örgüt elebaşının annesi, babası, dedesi ve büyükannesine yönelik bazı bilgiler de soruluyor. Bunlar arasında "H.E'nin dedesi kimdir? H.E'nin dedesinin çevresinde mana eri olarak kabullendiği tek insan kimdir? Hangisi H.E'nin dedesinin özelliklerinden değildir? H.E'nin dedesiyle alakalı unutamadığı hatıralardan biri hangisidir? H.E'nin üzerinde daha çok kimin tesiri olmuştur? Hangisi H.E'nin büyükannesi Munise Hanım'ın özelliklerinden değildir." soruları bulunuyor.

AA