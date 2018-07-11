YKS'de tercih yaparken dikkat!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018 yılı için üniversitelere toplam 840 bin 286 kontenjan ayırdı. Bu kontenjanlara açık öğretim ve uzaktan öğretimler de dahil edildiğinde toplam 1 milyon 43 bin 177 kontenjan üzerinden adaylar tercihlerini yapabilecekler.

Örgün öğretim kontenjanlarına göre, devlet üniversitelerine 263 bin 77 ön lisans, 371 bin 501 lisans, 25 bin 985 özel yetenek olmak üzere toplam 660 bin 563 kontenjan ayrıldı.

Vakıf üniversitelerine ise 70 bin 276 ön lisans, 85 bin 440 lisans, 3 bin 457 özel yetenek olmak üzere toplam 159 bin 213 verildi. Okul birincileri ise bu kontenjanlara dahil edilmedi.

Geçen yıla göre değerlendirme yapıldığında lisansta 6 bin, ön lisansta 60 bin kontenjanlık bir azalma dikkat çekiyor. Adayların toplam 24 tercih hakkı bulunuyor.

Tercih süresi ise bu yıl 7 güne düşürüldü. Süre geçen yıl 10 gün olarak uygulanmıştı. Tercihler 7 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

Uzmanlar, adaylara tercih yapmadan önce mutlaka öğrenim görmek istedikleri üniversiteyi gidip görmelerini tavsiye ediyor.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL