Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624

YKS'de tercih yaparken dikkat!

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonrasında şimdi tercih zamanı... Tercihler bu yıl taban puan ve başarı sırası olmadan yapılacak!

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:26
YKS'de tercih yaparken dikkat!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018 yılı için üniversitelere toplam 840 bin 286 kontenjan ayırdı. Bu kontenjanlara açık öğretim ve uzaktan öğretimler de dahil edildiğinde toplam 1 milyon 43 bin 177 kontenjan üzerinden adaylar tercihlerini yapabilecekler.

Örgün öğretim kontenjanlarına göre, devlet üniversitelerine 263 bin 77 ön lisans, 371 bin 501 lisans, 25 bin 985 özel yetenek olmak üzere toplam 660 bin 563 kontenjan ayrıldı.

Vakıf üniversitelerine ise 70 bin 276 ön lisans, 85 bin 440 lisans, 3 bin 457 özel yetenek olmak üzere toplam 159 bin 213 verildi. Okul birincileri ise bu kontenjanlara dahil edilmedi.

Geçen yıla göre değerlendirme yapıldığında lisansta 6 bin, ön lisansta 60 bin kontenjanlık bir azalma dikkat çekiyor. Adayların toplam 24 tercih hakkı bulunuyor.

Tercih süresi ise bu yıl 7 güne düşürüldü. Süre geçen yıl 10 gün olarak uygulanmıştı. Tercihler 7 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

Uzmanlar, adaylara tercih yapmadan önce mutlaka öğrenim görmek istedikleri üniversiteyi gidip görmelerini tavsiye ediyor.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
YKSSınavüniversiteYÖKTercih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınav bitti, kaygı bitmedi
Sınav bitti, kaygı bitmedi
YKS'de sorular zorlaştı
YKS'de sorular zorlaştı
İTÜ'nün süper Afganlı mezunu
İTÜ'nün süper Afganlı mezunu
80'inde YKS'de ter döktü
80'inde YKS'de ter döktü
LGS birincisi nasıl 500 tam puan aldı?
LGS birincisi nasıl 500 tam puan aldı?
YKS maratonu başlıyor
YKS maratonu başlıyor
Koç Üniversitesi 24. yıl mezunlarını verdi
Koç Üniversitesi 24. yıl mezunlarını verdi
Eğitimde eskiye dönüş
Eğitimde eskiye dönüş
Sınava gireceklere uzman tavsiyeleri
Sınava gireceklere uzman tavsiyeleri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim