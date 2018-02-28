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YKS kılavuzu açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavızu açıklandı

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:40
YKS kılavuzu açıklandı

YKS için 1 Mart’ta başlayacak başvurular, 21 Mart’a kadar devam edecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu.

Diğer oturumlar isteğe bağlı. 2017-2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler; ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar; ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar; ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar 2018-YKS’ye başvurabilecekler. YKS için 1 Mart’ta başlayacak başvurular, 21 Mart’a kadar devam edecek.
HABER MERKEZİ

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Yükseköğretim Kurumları SınavıKılavuz
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