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YKS tercih kılavuzu yayımlandı... Üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Kılavuza göre, tercihler 7-14 Ağustos'ta alınacak. Adaylar, tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:50
YKS tercih kılavuzu yayımlandı... Üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" yayımlandı.

Kılavuza göre, 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercih yapacak.

Adaylar, tercih işlemlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 7-14 Ağustos'ta ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr internet" adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek.

Adayların, tercih işlemini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan tercih listesini almaları gerekiyor.

2018-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirmeyle yerleşen (ek yerleştirme dahil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2019-YKS'ye girdikleri takdirde, ortaöğretim başarı puanlarının (OBP) çarpılacağı katsayı veya katsayılar yarıya düşürülecek.

2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.

Adaylar, kılavuzdaki tercih yapma haklarının bulunduğu programların kod ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
YKSTercih KılavuzuYükseköğretimÖSYM
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