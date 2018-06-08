Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589

YÖK'ten 'af' açıklaması... işte tüm detaylar

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 18 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "üniversite affı"nın usul ve esaslarını belirledi

08 Haziran 2018 Cuma 15:23
YÖK'ten 'af' açıklaması... işte tüm detaylar

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 18 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "üniversite affı"nın usul ve esaslarını belirledi.

Buna göre aftan yararlanabilecekler arasında 667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler ile 669 sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerden yerleştirme işlemi için başvuru yapmayan öğrenciler de faydalanabilecek.

Yani KHK ile kapatılan üniversite ve askeri okulların öğrencileri de aftan faydalanabilecek. Terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsıyor. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan yararlanabilecek.

AA

Son Güncelleme: 09.06.2018 04:00
Anahtar Kelimeler:
YÖKüniversiteAf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS’de skandal! 3 öğretmen gözaltında
LGS’de skandal! 3 öğretmen gözaltında
Üniversiteliler için en iyi şehir Londra
Üniversiteliler için en iyi şehir Londra
ALES ilk kez 81 ilde yapıldı
ALES ilk kez 81 ilde yapıldı
Afrin'e eğitim seferberliği
Afrin'e eğitim seferberliği
'Yeni sistem, TEOG'dan farklı'
'Yeni sistem, TEOG'dan farklı'
15 yeni üniversite kuruluyor
15 yeni üniversite kuruluyor
'Üniversite öğrencisi sayısında Avrupa'da ikinciyiz'
'Üniversite öğrencisi sayısında Avrupa'da ikinciyiz'
'Öğrenciler istemediği liseye gitmeyecek'
'Öğrenciler istemediği liseye gitmeyecek'
Yıldırım'dan 'üniversite' açıklaması
Yıldırım'dan 'üniversite' açıklaması
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim