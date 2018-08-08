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YÖK'ten burs bekleyenlere müjde

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında 47 lisans programına "YÖK Başarı Bursu"nun verileceği bildirildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:29
YÖK'ten burs bekleyenlere müjde

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başarı Bursu'nun bu yıl da devam edeceği, ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilere bursun verileceği belirtildi.

Türkiye'nin kalkınmasının ancak "nitelikli bilgi" ve "nitelikli insan kaynağı" ile mümkün olacağı vurgulanan açıklamada, bursun Temel Bilimler Programlarında; matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine, Ziraat Programlarında bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, biyosistem mühendisliği, gıda teknolojisi, hayvansal üretim ve teknolojileri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, organik tarım işletmeciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, tohum bilimi ve teknolojisi, ziraat mühendisliği ve zootekni bölümlerine verileceği aktarıldı.

Orman Programlarında ise bursun orman endüstrisi mühendisliği, orman mühendisliği, yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümlerine verileceği ifade edildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında şartları sağlayan ve 47 lisans programında öğrenim görecek öğrencilere 12 ay boyunca aylık 700 lira burs desteği sağlanacağı aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKBursüniversite
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