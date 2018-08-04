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YÖK'ten sevindiren YKS kararı

Tercihlerini belirlemeye çalışan üniversite adaylarına YÖK'ten müjdeli bir haber geldi. Buna göre hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamaları genişletildi. Yeni uygulamada başarı sıralamasına göre öğrenciler, 150 bin yerine 190 bine kadar Hukuk, 40 bin yerine 50 bine kadar tıp tercihi yapabilecek

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:55
YÖK'ten sevindiren YKS kararı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesi kararlaştırıldı.

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2018-YKS) sonuçlarının, kontenjanların ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrencilerin artmasının analiz edildiği belirtilen YÖK açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüştür."

Buna göre hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değişti.

2 milyona yakın üniversite adayı 7-14 Ağustos arasında lisans, önlisans, açıköğretim ve uzaktan öğretim programları da dahil olmak üzere, toplam 1 milyon 68 bin 327 kontenjan için tercihte bulunacak. Sonuçlar ise, 31 Ağustos’ta açıklanacak. Bir bölümü kazanan adaylar, 3-7 Eylül’de üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek.

Kararla ne değişti?

Hukuk tercih etmek isteyen eşit ağırlık puanı hesaplanan öğrencilerden 150 binin üstü (160 bin, 180 bin gibi) başarı sıralarına sahip olanlar daha önce hukuk tercihi yapamıyordu.

Aynı şekilde öğretmenlik programlarını tercih etmek isteyen aday ilgili puan türünde 240 binin üstü başarı sıralarında öğretmenlik tercihi yapamıyordu.

Daha önceki uygulamada tıp isteyen örneğin 41 bin başarı sırasına sahip sayısal öğrenci Tıp tercihi yapamıyor, 240 binin üzerinde kalan başarı sıralarındaki sayısal adaylar Mühendislik tercihi, 200 binin üzerinde kalan başarı sıralarındaki sayısal öğrencileri de Mimarlık tercihi yapamıyordu.

YÖK’ün yeni uygulamasına göre; EA puan türünde 190 bin başarı sıralamasındaki bir öğrenci hukuk, 300 bin başarı sıralamasındaki bir öğrenci öğretmenlik, 250 bin başarı sıralamasındaki bir öğrenci mimarlık ve 50 bin başarı sıralamasındaki bir öğrenci de tıp tercihi yapabilecek.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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YÖKYKSSınavTercihüniversitE
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