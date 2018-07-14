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YÖK'ten sınav iptali

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 8 Eylül 2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nın iptal edildiğini duyurdu

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:15
YÖK'ten sınav iptali

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 8 Eylül 2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nın iptal edildiğini duyurdu.

Sınavla ilgili açıklama Yükseköğretim Kurumu'nun internet sitesinden yapıldı.

YÖK, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 12’inci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 8 Eylül 2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nın, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Başkanlık Makamı'nın 13 Temmuz 2018 tarihli ve 1829 sayılı oluru ile iptal edildiğini duyurdu.

AA

Son Güncelleme: 14.07.2018 20:36
Anahtar Kelimeler:
YÖKSınavIptal
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