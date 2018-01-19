YÖK ve ÖSYM, TUS için bir araya geldi

ÖSYM Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak yaptıkları sınavların kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu konuda ÖSYM olarak kendi iç süreçlerini sürekli iyileştirdikleri gibi paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda da iyileştirmeler yaptıklarını dile getiren Özer, bu bağlamda TUS'u daha önce Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeleri ile masaya yatırdıklarını anımsattı.

Toplantıda da YÖK temsilcileri ve rektörler ile TUS'u detaylı bir şekilde ele aldıklarını aktaran Özer, "ÖSYM'de düzenlenen toplantıda, TUS sınavlarında sorulan soruların ÇEP ile uyum düzeyi, soruların madde güçlük düzeyleri, ayırt edicilikleri, sınavların tutarlılığı, alternatif yaklaşımlar, e-Sınav yapabilme ve yıl içinde sınav sayısının artırılma imkanı ve sınav ve sonuç açıklama süreçleri detaylı bir şekilde müzakere edildi" bilgisini paylaştı.

AA