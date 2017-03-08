Zor sorularla inatlaşmayın!

2 milyon 265 bin 902 adayın 12 Mart Pazar günü üniversiteli olmak için ter dökeceği Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) sayılı günler kaldı. Öğrencilerin kaygı ve stresi artarken aileler de bu durum karşısında sakinliğini koruyamıyor.

Adaylarını öncelikle sınavda zamanını iyi kullanması için kolay gelen derslerden başlaması gerektiğini vurgulayan Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Nurcan Eğribaş, adaylardan kodlamayı her bölüm sonrası yapmalarını söyledi.

Özellikle ailelerin öğrencileri strese sokacak davranışlarda bulunmaması gerektiğine dikkat çeken Eğribaş, mümkünse ailelerin sınava giderken çocuklarına eşlik etmemesi veya sınav yerine kalabalık bir şekilde gidilmemesi gerektiğini belirtti.

Rehber Öğretmeni Nurcan Eğribaş, “Öğrenciler öncelikle bölüm derslerinden başlayarak test çözmeliler. Yani sözelciler Türkçe - Sosyal Bilimler, sayısalcılar Fen Bilimleri ve eşit ağırlık bölümlerini okuyanlar Temel Matematik derslerinden başlamalılar. Bu sorular onlara en çok puan getirecek derslerdir. YGS puanına göre tercih yapacak adaylar ise tercih yapacakları bölümün puanına göre strateji belirlemeleri gerekiyor” dedi.

Zor sorularla inatlaşmanın vakit kaybından başka bir şeye yaramadığına işaret eden Eğribaş, “Sınav anında yapamadığınız soru ya da sorularla inatlaşmayın, çözemediğiniz sorunun yanına bir işaret koyarak hemen o soruyu geçin. Sınavda aynı test içindeki soruların zorluk ya da kolaylık derecesine bakmayın, ilgili testteki tüm soruların puan değeri aynıdır. Adaylar özellikle Türkçe paragraf sorularında çok zaman harcıyor. Adayların her ihtimale karşı uzun paragraf sorularında anlama gücünü iyi kullanmaları ve dikkatlerinin dağılmaması için bazı kavramların altını çizerek okumaları önemli. Çünkü bu sorularda en fazla hata, sorunun yanlış anlaşılmasından kaynaklanır” dedi.

HABER MERKEZİ