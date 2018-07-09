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'Ahiret doğru bir vaaddir'

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Ey insanlar! Bilin ki hiç şüphesiz dünya hazır bir metadır; iyi ve kötü herkes ondan yer ve şüphesiz ahiret ise doğru bir vaaddir. O gün Kadir olan Melik (Allah) hakkınızda hükmedecektir”

09 Temmuz 2018 Pazartesi 00:30
'Ahiret doğru bir vaaddir'

Ahiret hayatını dünya hayatına tercih edenler hakkında Kur’an'da şöyle buyurulur:

“Onlar, sana indirilene de, senden önce indirilenlere de iman ederler; ahirete de yalnız onlar yakîn ederler.” (Bakara, 4).

“Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün belini kırıncaya) kadar esir almak hiç bir peygambere yaraşmaz. Geçici dünya malını istiyorsunuz, oysa Allah ahireti kazanmanızı ister. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.” (Enfal, 67).

“Sizden kimi dünyayı, kimi ahireti istiyordu.” (Âl-i İmran, 152).

“Ahiret kazancını isteyenin kazancını artırırız; dünya kazancını isteyene de ondan veririz; ama ahirette bir payı bulunmaz.” (Şûra, 20).

Aynı hususta İmam Ali'nin (a.s.) sözlerinden bazıları ise şöyledir:

“Ey insanlar! Bilin ki hiç şüphesiz dünya hazır bir metadır; iyi ve kötü herkes ondan yer ve şüphesiz ahiret ise doğru bir vaaddir. O gün Kadir olan Melik (Allah) hakkınızda hükmedecektir.” (Kenz’ul-Ummal, 44225).

“Dünyanın durumu rastlantılara bağlıdır. Ahiretin durumu ise liyakat ve istihkaka bağlıdır.” (Gurer’ul-Hikem, 2036).

“Şüphesiz dünya sırt çevirmiş, veda edeceğini ilan etmiştir. Şüphesiz ahiret ise yönelmiş ve aşikâr olmuştur. Bugün hazırlanma, yarın ise yarışma günüdür.” (Kenz’ul-Ummal, 44225).

“Her kim ahireti şiddetle arzularsa/yönelirse ona sahip olur. Her kim de dünyayı şiddetle arzularsa helak olur.” (Gurer’ul-Hikem, 8441-8442).

“Dünya mutsuzların arzusu, ahiret ise mutluların zaferidir.” (a.g.e., 694-695).

“Ahiretin için kendine dünyadan nasib edin.” (a.g.e., 2429).

“Kendinizi, kaçınılması mümkün olmayan ahiret işiyle meşgul edin.” (a.g.e., 2558).

“Ahirete sarıl, dünya hor bir halde sana gelir.” (a.g.e., 6080).

“Bugün amel vardır, hesap değil. Yarın ise hesap vardır, amel değil.” (a.g.e., 11000).

“Gözlerin şaşkın şaşkın baka kaldığı, dehşetinden akılların durduğu ve basiretlerin köreldiği güne hazırlanın.” (a.g.e., 2573).

“Şüphesiz dünya senden ayrılmakta ve ahiret sana doğru yaklaşmaktadır.” (Nehc’ul-Belağa, 32. mektup).

“Siz ahirete doğru gitmektesiniz ve Allah’ın huzurunda hazır bulunacaksınız.” (Gurer’ul-Hikem, 3821). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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