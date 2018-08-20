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Ali, Peygamber’in ilminin kapısıdır

Resûlullah (s.a.a), İmam Ali (a.s) hakkında şöyle buyurmuştur: “Ben ilim şehriyim Ali ise kapısıdır. İlim isteyenler kapısından gelmelidir.”

20 Ağustos 2018 Pazartesi 01:38
Ali, Peygamber’in ilminin kapısıdır

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Hz. Ali (k.v) hakkında buyurduğu; ‘Ali ilmimin kapısı’, ‘hak ve Kur’an Ali iledir’ ve ‘Ali, Allah’ın kulları üzerindeki hücceti’ şeklindeki bazı hadis-i şerifleri şu şekildedir:

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben ilim şehriyim Ali ise kapısıdır. İlmi isteyenler kapısından gelmelidir.” (Kenz’ul Ummal, 32890)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben ilim şehriyim Ali ise kapısıdır. İlim isteyenler kapısından gelmelidir.” (a. g. e. 32979)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ali ilmimin dergahıdır.” (a. g. e. 32911)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben hikmet eviyim, Ali de kapısıdır.” (a. g. e. 32889)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ali ilmimin kapısıdır ve benden sonra gönderildiğim şeyi (risaleti) ümmetime açıklayandır.” (a. g. e. 32981)

* * *

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ali Kur’an iledir ve Kur’an’da Ali iledir. Havuzda yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.” (a. g. e. s. 124 Haşiyede yer almıştır.)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ali hak ve Kur’an iledir, hak ve Kur’an da Ali iledir. Havuzda yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.” (a. g. e. s. 125 Haşiyede yer almıştır.)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bu Ali, Kur’an iledir. Kur’an’da Ali iledir. Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar. Bu ikisine bıraktığım şeyleri onlardan sorun.” (a. g . e. 3/125 Haşiyede yer almıştır.)

* * *

Resûlullah (s.a.a) Enes’in yanında oturduğu bir zamanda içeriye giren Ali’ye işaret ederek şöyle buyurdu: “Ey Enes! Ben ve bu, Allah’ın kulları üzerindeki hüccetiyiz.” (a. g. e. 2/273/793)

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