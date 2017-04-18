‘Allah, Fâtıma için hüküm verecektir’

Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh’in Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s) isimli eserinde şöyle anlatılır:

İmam Rıza (a.s), babası Mûsa bin Ca’fer (a.s)’dan şöyle rivayet etmektedir:

İmam Sâdık (a.s) çocuğunun ölümüne sabırsızlık gösteren birini görünce şöyle buyurdu: “Ey adam, sen küçük musibete bile böylesine sızlayıp sabırsızlık gösteriyorsun ama büyük musibetten gaflet ediyorsun, eğer çocuğunun ölümüne önceden hazırlanmış olsaydın böylesine sabırsızlık göstermezdin. O halde hazırlıklı olmama musibeti, çocuğunun musibetinden daha büyüktür.”

Hasan bin Ali Veşşa’dan şöyle nakledilmektedir:

İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyordu: “Kulun Allah’a en yakın olduğu hali secde halidir. Nitekim şu ayette buna işaret etmektedir: Secde et ve yaklaş.”

Muhammed b. Fuzeyl’den, İmam Rıza’nın (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmektedir: “Her muttakînin Allah’a yakınlık yolu (kurbanı) namazdır.”

Süleyman Câferî’den şöyle nakledilmektedir:

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben secde halindeyken aniden şiddetli bir rüzgâr esti. Herkes bir köşeye sığındı. Ben secde halinde kaldım, sürekli dua ediyordum. Böylece (bir müddet sonra) rüzgâr dindi.”

Muhammed b. Hasan b. Velid, Muhammed b. İsmail b. Bezî’den şöyle nakletmektedir:

“İmam Rıza (a.s)’ı gördüm; secdeye giderken üç parmağını birbiri ardınca yavaşça hareket ettiriyordu. Adeta yaptığı tesbihleri sayıyordu. Daha sonra da başını secdeden kaldırıyordu. Rükûunu gördüm, rükûunu gördüğüm herkesin rükûundan daha kısaydı. Rükû esnasında iki kolunu adeta iki kanat gibi açıyor, bedeninden ayırıyordu.”

Ebu Ahmed Dâvud b. Süleyman Taî’den şöyle rivayet edilmektedir:

H. 194 yılında Medine’de idim. İmam Rıza (a.s) babasından o da babalarından onlar da Hz. Ali’den, Hz. Peygamber (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Kızım Fatıma (a.s) kıyamet günü mahşer yerine gelince kendisiyle kanlı bir gömlek getirir, Arş’ın sütunlarından birine sarılarak şöyle der: Ey hükmedenlerin en iyi hükmedeni, benimle oğlumun katili arasında sen hükmet!”

Hz. Ali (a.s) Peygamber (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Kâbe’nin Rabbine and olsun ki Allah (c.c) kızım Fatıma için hüküm verecektir.”

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