‘Allah, Fâtıma’nın yararına hükmedecektir’

Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Hasan b. Cehm diyor ki:

İmam Rıza (a.s)'ın şöyle buyurduğunu duydum: “Herkesin dostu onun aklıdır, düşmanı ise cehaletidir.”

Ali b. Ahmed, Muhammed b. Ahmed es-Sinanî ve Hüseyin b. İbrahim mezkur senetle Mahmud b. Ebi'l Bilad'dan şöyle dediğini nakletmişlerdir:

İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyordu: “Kim, kullardan bağışta bulunan kimseye teşekkür etmezse, Allah'a şükretmemiştir.”

İbrahim b. Mahmud'dan, İmam Rıza (a.s)'ın şöyle buyurduğu naklolunmuştur: “Mümin, iyi iş yaptığında hoşnut olan ve günah işlediğinde de mağfiret dileyen kimsedir. Müslüman da, Müslümanların onun dili ve elinden razı oldukları kimsedir; komşusu, onun şer ve zararından güvende olmayan kimse bizden değildir.”

Ebu’l-Hasan Muhammed b. Ali bin Şah el-fakih el-Mervazî, Ali b. Mûsa er-Rıza (a.s)'dan, o da babası Mûsa b. Ca’fer (a.s)'dan, o da babası Ca’fer b. Muhammed (a.s)'dan, o da babası Muhammed b. Ali (a.s)'dan, o da babası Ali b. Hüseyin (a.s)'dan, o da babası Hüseyin b. Ali (a.s)'dan, o da babası Ali b. Ebu Tâlib (a.s)'dan, o da Resûlullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir:

“Kıyamet günü ben dört grup kimseye şefaat edeceğim; zürriyetime (soyuma) saygı gösterene, onların ihtiyaçlarını karşılayan kimseye, dertlerinde onlara yardım için gayret gösteren kimseye, kalbi ve diliyle onlara yardımda bulunan kimseye.”

Bu hadis mezkur senetle İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s)’ın doğumuyla ilgilidir ve Hz. Fâtıma (a.s)’dan nakledilmiştir. İmam Hüseyin’in doğumundan yedi gün geçtiğinde Resûlullah (s.a.a) alacalı iki koç kurban kesti, ebeye bir butla bir dinar verdi, sonra saçını kesti, onun ağırlığında gümüşü sadaka verdi, başını safranla boyadı ve “Ey Esma! Bebeğin başına kan sürmek cahiliyet adetlerindendir.” buyurdu.

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: “Kızım Fatıma kıyamet günü, elinde kanlı bir elbise olduğu bir halde kıyamete gelecektir; Arş’ın sütunlarından birine sarılıp şöyle diyecektir: ‘Ey adalet sahibi, benimle oğlumun katili arasında hükmet!’ Kâbe'nin Rabbine and olsun ki, Allah-u Teâlâ kızımın yararına hükmedecektir. Şüphesiz Allah Azze ve Celle, Fatıma'nın gazabıyla gazaplanmakta ve onun rızasıyla (hoşnutluğuyla) razı olmaktadır.”

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