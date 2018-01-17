‘Allah ile kulları arasındaki perdedârlarız’

Zeyd-i Şahhâm’dan rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a şöyle arz ettim: “Hasan mı daha üstündür, Hüseyin mi?”

Şöyle buyurdu: “Bizim birincimizin fazileti sonuncumuzun faziletine katılır, sonuncumuzun fazileti de birincimizin faziletine katılır. Her birinin fazileti vardır.”

Ona arz ettim ki: “Sana feda olayım, konuyu biraz açar mısın? Vallahi ben sadece hakka ulaşmak için sana soruyorum.”

Buyurdu ki: “Bizler bir ağaçtanız, Allah bizleri aynı çamurdan yarattı. Faziletlerimiz Allah’tandır, ilmimiz Allah katındandır, biz Allah’ın halka eminleriyiz ve O’nun dinine dâvet edenleriz. Ve O’nunla kulları arasındaki perdedârlarız. Daha fazla söyleyeyim mi ey Zeyd?”

Dedim ki: “Evet.”

Şöyle buyurdular: “Yaratılışımız aynıdır, ilmimiz aynıdır, faziletimiz aynıdır, Yüce Allah’ın yanında hepimiz aynıyız.”

“Sayınızı bana söyler misiniz?” diye sordum.

Şöyle buyurdular: “Biz on iki İmam’ız. Yüce Rabbimizin Arş’ının etrafında yaratılışımızın başlangıcında karar kılındık. Birincimiz Muhammed’dir (s.a.v.), ortancamız Muhammed’dir (a.s.), sonuncumuz da Muhammed’dir (a.s.).”

Ebu Hamzâ-i Somâli’den rivayetl;

Bir gün İmam Muhmmed Bâkır’ın (a.s.) yanında oturmuştum. Yanındakiler dağılıp gittikten sonra bana şöyle buyurdu: “Ey Ebu Hamza! Allah’ın yanında değişmeyecek olan kesin hükümlerden biri Mehdi’mizin kıyamıdır. Bu konuda şüpheye düşen isyankâr ve kâfir olarak Allah’ın karşısına çıkacaktır. Adı benim adım, künyesi benim künyem olan o Mehdi’ye anam babam fedâ olsun. O benden sonraki yedinci İmam’dır. Yeryüzü zulüm ve cefa ile dolduktan sonra, adalet ve eşitlikle dolduracak olan Mehdi’ye anam babam fedâ olsun. Ey Ebu Hamza! O’nun zamanında yaşayıp da O’na teslim olmayan Muhammed’e (s.a.v.), Ali’ye (a.s.) teslim olmamıştır. Allah öyle bir kimseye cenneti haram etmiştir ve onun yeri ateştir ve o, zalimler için ne kötü bir yerdir.”

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Allah’a hamd olsun ki bundan daha açık, zahir ve belli olan yüce Allah’ın şu ayetidir: “Doğrusu Allah katında aylar on iki aydır Allah’ın kitabında. Bunlardan dört tanesi haram aylardır. İşte o, sağlam dindir. Bu aylar konusunda nefsinize zulmetmeyin.” (Tevbe, 36).

Aylar; Muharrem, Sefer, Rebüulevvel vs... ve bunlardan dördü yani Receb, Zilkâde, Zilhacce, Muharrem ayları haramdır. Bu ayları tanımak, sağlam din değildir. Çünkü Yahudiler, Hıristiyanlar vs. bütün halklar ve kavimler bu ayları bilirler ve onların adlarını sayarlar. Şüphesiz burada kastedilen aylar İmamlardır. Allah’ın dini ile kıyam ederler. (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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