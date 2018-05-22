Allah'ın yardım ettiğini kimse yenemez

Cenab-ı Hak, Kur'an'ında başarı hakkında şöyle buyuruyor: "Ey Kavmim! Rabbimden benim bir belgem olduğu ve bana güzel bir rızık da verdiği halde, O’na karşı gelebilir miyim? Söylesenize! Size yasak ettiğim şeylere, aykırı hareket etmek istememem ve gücümün yettiği kadar ıslah etmekten başka bir dileğim yoktur. Başarım ancak Allah’tandır, O’na güvendim; O’na yöneliyorum, dedi.” (Hud, 88).

Bu konuda İmam Ali'nin (a.s.) hikmetli sözlerinden bazıları şöyledir:

“Başarı ilahi inayettir.” (Gurer'ul-Hikem, 73).

“Başarı (ilahi) rahmettir.” (a.g.e., 162).

“Başarı Rabbin cezbetmeleridir.” (a.g.e., 539).

“Başarı ilk nimettir.” (a.g.e., 545).

“Başarı olmaksızın çaba fayda vermez.” (a.g.e., 1802).

“Başarı mutluluğun esasıdır.” (a.g.e., 858).

“Hiçbir önder, başarı gibi değildir.” (Nehc’ul-Belağa, 113. hikmet).

“Tecrübeyi korumak başarıdandır.” (a.g.e., 211. hikmet).

İmam Ali (a.s): “Hayret ve şaşkınlık esnasında durmak da başarılardan biridir.” (Tuhef'ul-Ukul, 83).

“Afiyet gibi bir nimet yoktur ve başarı yardımı gibi bir afiyet yoktur.” (a.g.e., 286).

İmam Bakır (a.s.), “La havle ve la kuvvete illa billah/Allah’tan başka güç ve kudret yoktur" cümlesinin anlamını soran birine şöyle buyurmuştur: “Bunun anlamı bizim sadece Allah’ın yardımıyla günahlardan yüz çevirme gücüne sahip olduğumuz ve Aziz ve Celil olan Allah’ın başarısıyla itaatine güç yetirdiğimiz anlamındadır.” (et-Tevhid, 242/3).

Aynı konuda yine Kur'an'da şöyle buyuruluyor: “Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur; eğer sizi yardımsız bırakıverirse, O’ndan başka size yardım edecek kimdir? İnananlar yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.” (Âl-i İmran, 160).

Resûlullah (s.a.a.), “Günahlar vesilesiyle günahkara başarısızlık hakim olur ve sonunda onu daha büyük günahlara düşürür” buyurdu. (Tenbih'ul-Havatir, 2/102).

İmam Ali (a.s.) buyurdu ki: “Başarı aklın yardımcısı ve başarısızlık da cehaletin yardımcısıdır.” (Gurer’ul-Hikem, 718-719).

Yine İmam Ali (a.s.), “Ey insanlar! Sizden kim Allah’tan öğüt isteyip kabul ederse, başarıya ermiştir. Onun sözünü delil/kılavuz kabul eden en doğru yola hidayet olmuştur. Zira Allah’a sığınan güvende olur; düşmanlık eden, korku içinde yaşar.” (Nehc’ul-Belağa, 147. hutbe).

İmam Sâdık (a.s.), Allah-u Teâlâ’nın, “Başarım sadece Allah’tandır” ayeti ile “Allah size yardım ederse, size galip kimse yoktur ve sizi yardımsız bırakırsa…” ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Kul Aziz ve Celil olan Allah’ın emrettiği bir itaati yerine getirirse onun ameli Aziz ve Celil olan Allah’ın emrine uygun olur. Bu sebeple kul başarılı adlandırılır. Ama kul bir hususta Allah’a isyan etmek ister de Allah Tebarek ve Teâlâ onunla günah arasına engel olursa ve neticede kul o günahı yapmazsa bu günahı terk etmesi de Allah Tebarek ve Teala’nın başarısıyladır. Ama Allah onu günahtan alıkoymaz ve günah işlemesi için kendi haline bırakırsa, gerçekte Allah onu kendisine bırakmış, yardım etmemiş ve başarı vermemiştir.” (et-Tevhid, 242/1). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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