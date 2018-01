Allah, onların yüzüne bakmayacak

Ehl-i Sünnet kaynaklarında İmamların on iki kişi olduğuna dair rivayetler oldukça fazladır. (Bkz. Sahih-i Müslim, Emirlik Bölümü, 4,5,6,7,8,9,10. Hadisler Sahih-i Buhari (Ahkam Bölümü) Sünen-i Tirmizi (Fitneler Bölümü), Müsned-i Ahmed c.1, s.398 ve 406, c.5, s.86,90,93,98,99,101,106 ve 107).

Ve bunlardan Resûlullah’ın on iki halifeyi tayin ettiği açıkça anlaşılmaktadır. Bunlardan bir hadisin son kısmında şöyle buyuruluyor: “Sonra karışıklıklar çıkacaktır.” Ve ardı ardınca gelen birçok rivayet Hz. Mehdî’nin gaybete çekilmesinden sonra elli yıl karışıklıklar çıkacağını bildirmektedir.

Peygamberimiz on iki kişiyi belirtirken sadece on iki İmamı kastetmektedir. Ve on iki İmam, Peygamberimizin halifeleridirler. Çünkü Emirü’l-Mü’minin Ali aleyhisselam’dan zamanımıza dek on ikiden kat kat fazla sayıda halife gelmiştir. Öyleyse Peygamberimizin bu sözü, on iki İmam hakkında açık nass’tır. Ve on iki İmam ve bu on iki halife Kur’an iledirler ve Kur’an da onlarladır ve O’na Havz’ın başında ulaşıncaya dek birbirlerinden ayrılmazlar.

***

Fuzeyl der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam, “Sen sadece korkutucusun ve her kavimin hidayet edicisi vardır” ayeti hakkında şöyle buyurdu: “Her İmam kendi zamanında yaşayanları hidayet eder.”

Abdurrahim el-Kasir der ki:

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam, “Sen sadece korkutucusun ve her kavim için bir hidayet edici vardır” ayeti hakkında şöyle buyurdu: “Korkutucu Resûlullah’tır (sallallahu aleyhi ve âlih). Ve Ali, hidayet edendir. Allah’a and olsun ki, kıyamete kadar bu iş, biz Ehl-i Beyt’ten olan biriyle devam edecektir.”

Yunus bin Zebyan’dan rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sadık aleyhisselam “Allah'a yalan isnad edenlerin yüzünü kıyamet gününde kararmış olarak göreceksin” (Zümer, 60) ayeti hakkında şöyle buyurdu: “İmam olmadığı halde kendini imam zannedenlerdir.” (Bu ayet-i şerife Allah’a yalan isnad eden herkes hakkında nazil olmuştur. Ancak rivayette bunun en belirgin örneği kendini on iki İmamın yerine koyan şahıs olarak gösterilmiştir).

İmran-ı Eşari’den rivayetle;

İmam Ca’fer bin Muhammed aleyhisselam şöyle buyurdu: “Kıyamet günü Allah, üç kişinin yüzüne bakmayacaktır. Onları pak kılmayacak ve onlara acı bir azap gönderecektir: İmam olmadığı halde kendini imam zanneden, hak İmamın, imam olmadığını zanneden ve bu iki şahsın İslam’dan bir nasibi olduğunu zanneden.”

İbn-i Ebû Yâfur’dan rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Kıyamet günü Allah, üç kişi ile konuşmayacaktır. Onları pak kılmayacak ve onlara acı bir azap gönderecektir: Hakkı olmadığı halde Allah’tan imameti olduğunu iddia eden, Allah tarafından tayin edilen İmama karşı çıkan ve bu ikisinin İslam’dan nasibi olduğunu zanneden.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL