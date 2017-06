Allah, yaptıklarından sorguya çekilmez

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Muhammed bin İbrahim bin İshâk el-Talikanî (r.a) metindeki senetle Ali bin Fazzal’dan, o da babasından şöyle dediğini naklediyor:

İmam Rıza (a.s)’a Emirü’l-Müminin Ali (a.s) ile ilgili şöyle bir soru sordum: “Halk Hz. Ali (a.s)’dan nasıl el çekip başkasının tarafına yöneldi? Oysa Hz. Ali (a.s)’ın faziletini, geçmişini ve Resûlullah’ın (s.a.a) yanındaki makamını biliyorlardı.”

İmam (a.s) şöyle buyurdular: “Evet, Hz. Ali (a.s)’ın faziletini bildikleri halde başkalarına yöneldiler. Çünkü Hz. Ali (a.s) onların, Allah ve Resûlüne düşmanlık yapan babalarından, dedelerinden, kardeşlerinden, amca ve dayılarından ve akrabalarından çok sayıda kimseyi öldürmüştü. Ona karşı kinleri işte bundan dolayıydı ve onlara önderlik yapmasını da istemiyorlardı. Diğerlerine karşı ise böyle kinleri yoktu; çünkü diğerleri, cihadda Resûlullah (s.a.a)’in yanında Hz. Ali (a.s) gibi değillerdi. Dolayısıyla Hz. Ali (a.s)’dan yüz çevirip başkalarına yöneldiler.”

Muhammed bin İbrahim el-Talikanî (r.a), metindeki senetle Haysem bin Abdullah-i Rumanî’den şöyle dediğini naklediyor:

Ali bin Mûsa el-Rıza (a.s)’a, “Ey Resûlullah’ın oğlu! Neden Ali bin Ebu Tâlib (a.s), Resûlullah’tan sonra 25 yıl boyunca düşmanları ile savaşmadı da velayeti (hilafeti) döneminde savaştı?” diye sordum.

İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdular: “Çünkü Hz. Ali (a.s) cihadda Resûlullah’a (s.a.a) uydu. Resûlullah (s.a.a) Mekke’de müşriklere karşı cihadı 13 yıl, Medine’de ise 19 ay terk etti. Bunun sebebi ise, müşriklere karşı yardımcısının az olmasından kaynaklanıyordu. İşte böylece Ali (a.s) da düşmanlarının karşısında yardımcısının çok az olduğundan dolayı onlara karşı cihadı terk etti. Resûlullah’ın (s.a.a) cihadı 13 yıl ve 19 ay terk etmesiyle nübüvveti bâtıl olmadığı gibi, Ali (a.s)’ın da 25 yıl cihadı terk etmesiyle imameti bâtıl olmadı; çünkü her ikisinde de sebep aynıydı.”

Ali bin Ahmed el-Berkî, metindeki senetle Muhammed bin Ebu Ya’kub Belhî’den şöyle dediğini rivayet ediyor:

İmam Rıza (a.s)’a şöyle arz ettim: “İmamet neden Hz. Hüseyin (a.s)’ın evladı arasında yer aldı da İmam Hasan (a.s)’ın evladı arasında yer almadı?”

İmam cevaben şöyle buyurdular: “Çünkü Allah-u Teâlâ, bunu İmam Hüseyin (a.s)’ın evladı arasında kıldı, İmam Hasan (a.s)’ın evlatları arasında kılmadı. Allah, yaptıklarından sorguya çekilmez.”

OKAN EGESEL