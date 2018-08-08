Allah’a itaat etmeyene itaat edilmez

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bilin! Ailevi şeref ile övünen ve kendi soyunu üstün gören büyüklerinize ve önde gelenlerinize itaat etmekten sakının, sakının. Zira onlar asabiyetin (nasyonalizmin) temelleri, fitne erkânının sütunları ve cahiliye kıvançlarının kılıçlarıdırlar.” (Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l Hadid, 13/146)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’a itaat etmeyen kimseye itaat olunmaz.” (Kenz’ul Ummal, 14872)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dininiz hakkında üç şeyden sakınınız: Allah’ın kendisine Kur’an verdiği kimseden... Allah’ın kendisine verdiği kudret üzere “Bana itaat eden Allah’a itaat etmiştir ve bana isyan eden Allah’a isyan etmiştir” diyen kimseden. Zira şüphesiz yalan söylemektedir. Yaratıcı dışında hiç bir yaratıktan korku yoktur.” (a. g. e. 14399)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dininiz hususunda şu üç kimseden sakınınız: “...Aziz ve celil olan Allah’ın kendisine kudret verdiği, kudret üzere kendisine itaatin Allah’a itaat ve kendisine isyanın Allah’a isyan olduğunu zanneden kimseden. Zira yalan söylemektedir. Allah’a isyan hususunda hiç bir yaratığına itaat yoktur. Şüphesiz itaat sadece Allah’a, Resulüne ve veliyy-i emre aittir. Aziz ve celil olan Allah şüphesiz Resulüne itaati emretmiştir. Zira o masumdur.” (el-Bihar, 75/337/8)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ya Ali! Şu dört şey insanın belini büken şeylerdendir: “Allah’ a isyan ettiği halde emrine itaat edilen imam...” (el-Hisal, 206/24)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Resûlullah (s.a.a) bir ordu gönderdi, onlara bir emir tayin etti, emirlerini dinleyip itaat etmelerini istedi. Böylece emir bir ateş yaktı ve onlara kendilerini ateşe atmalarını emretti. Ama onlardan bir grup ateşe girmekten sakındı ve “Biz ateşten kaçanlarız.” dediler. Bir grubu ise ateşe girmek istedi. Bu haber Resûlullah’a (s.a.a) ulaşınca şöyle buyurdu: “Eğer girmiş olsalardı onda ebedi kalırlardı.” Ardından şöyle buyurdu: “Allah’a günah hususunda itaat yoktur. İtaat sadece iyiliktedir.” (Tenbih’ul Havatir, 1/51)