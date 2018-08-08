Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96974
ALTIN
206.060
DOLAR
5.2864
STERLİN
6.8229
EURO
6.1338

Allah’a itaat etmeyene itaat edilmez

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ya Ali! Şu dört şey insanın belini büken şeylerdendir: “Allah’ a isyan ettiği halde emrine itaat edilen imam...” (el-Hisal, 206/24)

08 Ağustos 2018 Çarşamba 00:30
Allah’a itaat etmeyene itaat edilmez

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bilin! Ailevi şeref ile övünen ve kendi soyunu üstün gören büyüklerinize ve önde gelenlerinize itaat etmekten sakının, sakının. Zira onlar asabiyetin (nasyonalizmin) temelleri, fitne erkânının sütunları ve cahiliye kıvançlarının kılıçlarıdırlar.” (Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l Hadid, 13/146)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’a itaat etmeyen kimseye itaat olunmaz.” (Kenz’ul Ummal, 14872)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dininiz hakkında üç şeyden sakınınız: Allah’ın kendisine Kur’an verdiği kimseden... Allah’ın kendisine verdiği kudret üzere “Bana itaat eden Allah’a itaat etmiştir ve bana isyan eden Allah’a isyan etmiştir” diyen kimseden. Zira şüphesiz yalan söylemektedir. Yaratıcı dışında hiç bir yaratıktan korku yoktur.” (a. g. e. 14399)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dininiz hususunda şu üç kimseden sakınınız: “...Aziz ve celil olan Allah’ın kendisine kudret verdiği, kudret üzere kendisine itaatin Allah’a itaat ve kendisine isyanın Allah’a isyan olduğunu zanneden kimseden. Zira yalan söylemektedir. Allah’a isyan hususunda hiç bir yaratığına itaat yoktur. Şüphesiz itaat sadece Allah’a, Resulüne ve veliyy-i emre aittir. Aziz ve celil olan Allah şüphesiz Resulüne itaati emretmiştir. Zira o masumdur.” (el-Bihar, 75/337/8)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ya Ali! Şu dört şey insanın belini büken şeylerdendir: “Allah’ a isyan ettiği halde emrine itaat edilen imam...” (el-Hisal, 206/24)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Resûlullah (s.a.a) bir ordu gönderdi, onlara bir emir tayin etti, emirlerini dinleyip itaat etmelerini istedi. Böylece emir bir ateş yaktı ve onlara kendilerini ateşe atmalarını emretti. Ama onlardan bir grup ateşe girmekten sakındı ve “Biz ateşten kaçanlarız.” dediler. Bir grubu ise ateşe girmek istedi. Bu haber Resûlullah’a (s.a.a) ulaşınca şöyle buyurdu: “Eğer girmiş olsalardı onda ebedi kalırlardı.” Ardından şöyle buyurdu: “Allah’a günah hususunda itaat yoktur. İtaat sadece iyiliktedir.” (Tenbih’ul Havatir, 1/51)

Son Güncelleme: 08.08.2018 17:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zalim imamları meşru göstermek için uydurulan hadisler
Zalim imamları meşru göstermek için uydurulan hadisler
‘Onların yüzlerini simsiyah görürsün’
‘Onların yüzlerini simsiyah görürsün’
'Kimi temsilci gönderdiğinize dikkat edin'
'Kimi temsilci gönderdiğinize dikkat edin'
O, Allah'ın emirlerini yüklenir
O, Allah'ın emirlerini yüklenir
Ancak o ümmetin yöneticiliğini omuzlayabilir
Ancak o ümmetin yöneticiliğini omuzlayabilir
'Bizi tanıyan Allah'ı tanır'
'Bizi tanıyan Allah'ı tanır'
'Onların ilmi insanlardan gizli kalmaz'
'Onların ilmi insanlardan gizli kalmaz'
Dünya İmam ile baki kalır
Dünya İmam ile baki kalır
'Biz tüm hayırların köküyüz'
'Biz tüm hayırların köküyüz'
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim