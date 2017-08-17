Allah’ın en sevgili kulu

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Memun hadis âliminin sözü üzerine şöyle dedi: “Sizin kendi rivayetlerinize göre bu da batıl ve asılsızdır. Zira Resûlullah (s.a.a)’e kuş eti getirdiklerinde şu şekilde dua ettiler: “Allah’ım en sevgili kulunu buraya getir.” Duadan sonra oraya gelen ilk kişi ise Ali idi. Öyleyse hangi rivayetiniz kabul edilmelidir?”

İçlerinden bir başkası: Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Beni Ebu Bekir ve Ömer’den üstün gören kimseye iftira eden birinin cezasını veririm.”

Memun ise, Ali’nin, üzerine had (ceza) vacip olmayan birine “had uygularım” demesi nasıl caiz olabilir? Eğer böyle demişse Allah (c.c)’un haddinde (cezalarında) sınırı aşmış ve emrine karşı gelmiş olur. Onu o iki kişiden üstün tutmak iftira değildir. Zira sizler imamınızın şöyle dediğini rivayet ediyorsunuz: “Ben size İmam oldum ama sizin hayırlınız değilim.” Öyleyse bu iki kişiden hangisi size göre doğru söylüyor? Acaba Ebu Bekir’in kendisi için söylediği mi, yoksa Ali’nin Ebu Bekir için söylediği mi? Bununla birlikte hadisler de birbiriyle çelişiyor. Ebu Bekir’in ya doğru ya da yalan söylediğini kabullenmemiz kaçınılmazdır. Eğer doğru söylüyorsa bunu nereden biliyor? Acaba kendisine vahiy mi geliyordu? Yoksa kendi görüşü ve zannı mıydı? Eğer “vahiy geliyordu” derseniz kendileri zamanında vahiy kesilmiş idi. Zanna gelince; o da değişkendir. “Kendi görüşüdür” diye kabul edersek, bu da doğru değildir. Çünkü bu konu görüş bildirme makamında değildir. Ama eğer doğru değilse; Müslüman’ların velisi, emiri, halk için ahkâmı ayakta tutan ve hududu (cezaları) icra eden birisinin yalancı olması imkânsız bir şeydir. (Bu konu devam edecek)... OKAN EGESEL