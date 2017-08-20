‘Allah’ın onayı ile O’nu İslam’a davet etti’

Hadis ehli uleması: Biz sözümüzü bitirdik.

Memun : O halde şimdi ben sizlerden bazı sorular soracağım: Resûlullah (s.a.a) mebus olduğu zaman en üstün amelin hangisi olduğunu söyler misiniz?

Hadis ehli uleması: İlk önce İslam'ı kabullenmektir. Zira Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Onlardır mabutlarına yaklaştırılanlar.”

(Vakıa:10)

Memun: Acaba Ali’den önce Müslüman olan birini biliyor musunuz?

Hadis ehli uleması: Ali’nin ilk Müslüman olduğu doğrudur, ama henüz çocuktu ve mükellef olmamıştı. Ebu Bekir ise yaşlı ve mükellef idi. İşte bu iki durum arasında (yaşlı ve çocuk) farkı vardır.

Memun: Ali’nin İslam'ı kabul edişi Allah tarafından bir ilham mıydı, yoksa sadece Peygamber (s.a.a)’in davetiyle miydi? Eğer "ilham vesilesiyle" derseniz, onu Resûlullah’dan (s.a.a) üstün bilmiş olursunuz. Zira Resûlullah (s.a.a) ilham edilmiyordu aksine, Cebrail Allah tarafından, Allah’ın emirlerini ona ulaştırıyordu ve eğer "Resûlullah’ın davetiyle idi" derseniz, o zaman söyler misiniz; Peygamber’in daveti, Allah emriyle miydi, yoksa kendi isteğiyle miydi? Eğer "kendi isteğiyleydi" derseniz, bu Allah’ın peygamberini vasıflandırdığı şeylerin aksine bir şey olur ki şöyle buyuruyor: “Ben kendime kapılmış biri değilim” Yine şöyle buyuruyor: “O, kendiliğinden konuşmamaktadır.

Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahiy iledir.” (Necm: 3-4) Ama eğer bu tebliğ ve davet Allah tarafından idiyse öyleyse Allah peygamberine bütün çocuklar arasından Ali (a.s)’ı davet etmesini emretmiştir.

Demek ki mutmain olarak ve bilerek Allah’ın onayı ile onu İslam'a davet etmiştir.

Başka bir açıdan söyler misiniz Hekim olan Allah yaratıklarını güçleri ötesindeki bir şeyden sorumlu tutar mı? "Evet" derseniz gerçekten kâfir olursunuz.

Ama "hayır" derseniz o halde Allah, peygamberine yaşının küçük olması ve kabullenmesinin zayıf olması sebebiyle emirlerini kabul etmeyi imkânsız kılan birini davet etmesini nasıl emredebilir? Bir başka konu ise; acaba sizler Peygamber (s.a.a)’in kendi kabilesinden veya başka bir kabileden çocukları davet ederek onları Ali (a.s)’a örnek karar verdiğini gördünüz mü? Eğer başka birini davet etmediğini düşünürseniz bunun kendisi Ali’nin diğer çocuklara olan üstünlüğüdür.

İman getirdikten sonra hangi amel daha üstündür? (Bu konu devam edecek)… OKAN EGESEL