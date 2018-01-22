Allah’ın rızası İmamları kabul edenleredir

Abdülvahhâb-ı Sakafî’den:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam buyurdu ki:

Babam Muhammed Bâkır aleyhisselam Hamrân adlı ashabına bakarak ağladı.

Sonra şöyle buyurdu: “Ey Hamrân! Şaşırıyorum bu halka! Nasıl gafil oldular veya unuttular, ya da kendilerini unutmuş gösterdiler? Resûlullah’ın hastalığında buyurduğu sözü unuttular. Halk, Peygamberi (s.a.v.) ziyaret edip O’na selam veriyorlardı. Sonunda O’nun evi doldu. Sonra Ali (a.s.) geldi ve Peygambere (s.a.v.) selam verdi ama O’na ulaşamadı. Orada olanlar da O’na yol vermediler. Bu durumu gören Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) yastığından kalkarak buyurdu ki: ‘Yanıma gel ey Ali!’

Halk bu durumu görünce birbirlerini iterek Hz. Ali’ye yer verdiler. Resûlullah da O’nu kendi yanına oturtarak buyurdu ki: ‘Ey halk! Ben hayatım boyunca Ehl-i Beyt’ime nasıl davrandığınızı gördüm. Benden sonra nasıl davranacaksınız? Allah’a and olsun ki, Ehl-i Beyt’ime yaklaştıkça Allah katında dereceniz artacaktır. Sizler onlardan bir adım uzaklaşır ve onları hiçe sayarsanız, Allah’tan uzaklaşacaksınız.

Ey halk! Sizlere söyleyeceklerimi iştin. Bilin ki Allah’ın rızası, rıdvanı ve cenneti Ali’yi seven, O’nun velâyetini, imamlığını ve O’ndan sonraki vasileri kabul edenler içindir. Benim onlar hakkındaki duamı Rabbimin kabul etmesi haktır. Onlar on iki vasidirler. Her kim buna uyarsa, Bendendir. Ben İbrahim’denim, İbrahim de Bendendir. Benim dinim O’nun dinidir, O’nun dini Benim dinimdir. O’nun nispeti, Benim nispetimdir ve Benim nispetim O’nun nispetidir. Benim faziletim, O’nun faziletidir. Ve Ben O’ndan üstünüm. -Ama ben gururlanmam- Benim bu sözümü Allah’ın, ‘Bu zürriyenin bazıları, bazılarındandır ve Allah işitendir, bilendir’ (Âl-i İmrân, 34) kelâmı onaylıyor.”

Abd-i Hayr’dan rivayetle;

Emirü’l-Mü’minîn Ali bin Ebi Tâlib aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum:

“Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) bana şöyle buyurdu: Ey Ali! Râşid, hidayet üzerine ve masum olan imamlar senin evlatlarından on bir imamdır. Sen birinci imamsın ve onların sonuncusunun ismi, Benim ismimdir, yeryüzü zulüm ve cefa ile dolunca çıkacak ve onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Çoğu kez birisi O’nun yanına gelecek ve O’nun yanında çokça mal olacak ve o adam diyecek ki: ‘Ey Mehdî! Bana bu maldan ver.’ O da, ‘İstediğin kadar al’ diyecek.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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