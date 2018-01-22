Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116227
ALTIN
162.813
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2836
EURO
4.6512

Allah’ın rızası İmamları kabul edenleredir

Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Ey halk! Allah’ın rızası, rıdvanı ve cenneti Ali’yi seven, O’nun velâyetini, imamlığını ve O’ndan sonraki vasileri kabul edenler içindir. Benim onlar hakkındaki duamı Rabbimin kabul etmesi haktır. Onlar on iki vasidirler. Her kim buna uyarsa, Bendendir”

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:48
75 Okunma
Allah’ın rızası İmamları kabul edenleredir

Abdülvahhâb-ı Sakafî’den:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam buyurdu ki:

Babam Muhammed Bâkır aleyhisselam Hamrân adlı ashabına bakarak ağladı.

Sonra şöyle buyurdu: “Ey Hamrân! Şaşırıyorum bu halka! Nasıl gafil oldular veya unuttular, ya da kendilerini unutmuş gösterdiler? Resûlullah’ın hastalığında buyurduğu sözü unuttular. Halk, Peygamberi (s.a.v.) ziyaret edip O’na selam veriyorlardı. Sonunda O’nun evi doldu. Sonra Ali (a.s.) geldi ve Peygambere (s.a.v.) selam verdi ama O’na ulaşamadı. Orada olanlar da O’na yol vermediler. Bu durumu gören Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) yastığından kalkarak buyurdu ki: ‘Yanıma gel ey Ali!’

Halk bu durumu görünce birbirlerini iterek Hz. Ali’ye yer verdiler. Resûlullah da O’nu kendi yanına oturtarak buyurdu ki: ‘Ey halk! Ben hayatım boyunca Ehl-i Beyt’ime nasıl davrandığınızı gördüm. Benden sonra nasıl davranacaksınız? Allah’a and olsun ki, Ehl-i Beyt’ime yaklaştıkça Allah katında dereceniz artacaktır. Sizler onlardan bir adım uzaklaşır ve onları hiçe sayarsanız, Allah’tan uzaklaşacaksınız.

Ey halk! Sizlere söyleyeceklerimi iştin. Bilin ki Allah’ın rızası, rıdvanı ve cenneti Ali’yi seven, O’nun velâyetini, imamlığını ve O’ndan sonraki vasileri kabul edenler içindir. Benim onlar hakkındaki duamı Rabbimin kabul etmesi haktır. Onlar on iki vasidirler. Her kim buna uyarsa, Bendendir. Ben İbrahim’denim, İbrahim de Bendendir. Benim dinim O’nun dinidir, O’nun dini Benim dinimdir. O’nun nispeti, Benim nispetimdir ve Benim nispetim O’nun nispetidir. Benim faziletim, O’nun faziletidir. Ve Ben O’ndan üstünüm. -Ama ben gururlanmam- Benim bu sözümü Allah’ın, ‘Bu zürriyenin bazıları, bazılarındandır ve Allah işitendir, bilendir’ (Âl-i İmrân, 34) kelâmı onaylıyor.”

Abd-i Hayr’dan rivayetle;

Emirü’l-Mü’minîn Ali bin Ebi Tâlib aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum:

“Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) bana şöyle buyurdu: Ey Ali! Râşid, hidayet üzerine ve masum olan imamlar senin evlatlarından on bir imamdır. Sen birinci imamsın ve onların sonuncusunun ismi, Benim ismimdir, yeryüzü zulüm ve cefa ile dolunca çıkacak ve onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Çoğu kez birisi O’nun yanına gelecek ve O’nun yanında çokça mal olacak ve o adam diyecek ki: ‘Ey Mehdî! Bana bu maldan ver.’ O da, ‘İstediğin kadar al’ diyecek.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Hüseyin’in intikamını Mehdî’yle alacağım’
‘Hüseyin’in intikamını Mehdî’yle alacağım’
‘Velayeti kabul eden mukarreb oldu’
‘Velayeti kabul eden mukarreb oldu’
Yeryüzünün en hayırlısı O’nun sülbünden
Yeryüzünün en hayırlısı O’nun sülbünden
Önce onların isimleri yazıldı
Önce onların isimleri yazıldı
‘Allah ile kulları arasındaki perdedârlarız’
‘Allah ile kulları arasındaki perdedârlarız’
‘İmamlar ve Nakibler on iki tanedir’
‘İmamlar ve Nakibler on iki tanedir’
'O yeryüzünün sütunu ve çelik bağıdır'
'O yeryüzünün sütunu ve çelik bağıdır'
İmamların hepsi hidayete ulaştırandır
İmamların hepsi hidayete ulaştırandır
'Resûlullah’a yalan söz nispet ettiler'
'Resûlullah’a yalan söz nispet ettiler'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim