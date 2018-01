Allah’ın rızası İmamları kabul edenleredir

Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Ey halk! Allah’ın rızası, rıdvanı ve cenneti Ali’yi seven, O’nun velâyetini, imamlığını ve O’ndan sonraki vasileri kabul edenler içindir. Benim onlar hakkındaki duamı Rabbimin kabul etmesi haktır. Onlar on iki vasidirler. Her kim buna uyarsa, Bendendir”