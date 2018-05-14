Cenab-ı Hak, Kur'an'ın şöyle buyuruyor:

“Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk.” (Casiye, 29; bak. En’am, 61; Yunus, 21; Ra’d, 11; Meryem, 79; Mu’minun, 62; Ya-Sin, 12; Kaf, 17 ve 18; Kamer, 25, 53; İnfitar, 10-12; Tarik, 4).

“Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.” (Zilzal: 7, 8).

“Herkes yaptığı iyiliği o gün hazır bulur ve yaptığı kötülükle kendi arasında uzun bir mesafe olmasını diler. Allah sizi kendinden sakındırır ve Allah kullarına karşı şefkatli olandır.” (Âl-i İmran, 30).

Resûlullah (s.a.a.), “Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah’a sunulur. Mağfiret dileyen kimsenin günahları bağışlanır. Tevbe eden kimsenin tevbesi kabul edilir ve kin sahiplerinin kinleri tevbe edinceye kadar geri çevrilir.” (et-Terğib ve’t-Terhib, 3/458/17).

Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Amelleriniz her gün Bana gösterilir; eğer iyi olursa Allah’tan amellerinizin artmasını dilerim, eğer çirkin olursa sizin için Allah’tan mağfiret dilerim.” (el-Fakih, 1/191/582).

Yine Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Mü'min kabirden dışarı çıkınca ameli güzel bir şekilde karşısında tecessüm eder. Mü'min ona şöyle der: 'Sen kimsin? Allah’a yemin olsun ki seni güzel ve doğru bir şahıs olarak görüyorum.' O şöyle der: 'Ben senin amelinim.' Daha sonra onun için bir nur ve cennete doğru kılavuz olur. Kâfir ise mezarından dışarı çıkınca amelleri kötü bir surette ve kötü bir müjde halinde tecessüm eder. O şöyle der: 'Sen kimsin? Allah’a yemin olsun ki seni kötü bir şahıs olarak görüyorum.' O, şöyle der: 'Ben senin amelinim.' Sonra onu götürür ve ateşe atar.” (Kenz’ul-Ummal, 38963).

İmam Ali (a.s): “Sahibinin kendisi için beğendiği ama Müslümanlar için beğenmediği her işten sakın.” (Şerh-i Nehc’ul-Belağa-i İbn-i Ebi'l-Hadid, 18/41).

İmam Ali (a.s.), “Gizlice yapılıp da açıklandığında utanılan her işten sakın” buyurdu. (Nehc’ul-Belağa, 69. mektup).

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Sahibine hatırlatıldığı zaman çirkinliğini itiraf ettiği her işten sakın.” (el-Bihar, 71/369/19).

İmam Sâdık (a.s.), “Allah Resûlü’nün (s.a.a.) çocuğu İbrahim vefat edince Peygamber (s.a.a.) onun mezarında bir yarık gördü. Onu eliyle doldurup düzeltti ve daha sonra da şöyle buyurdu: Sizden biri bir iş yapınca onu sağlam yapsın.” (Vesail’uş-Şia, 2/883/1).

İmam Sâdık (a.s.), Allah-u Teala’nın, “De ki: Amel edin! Allah Resûlü ve mü'minler amellerinizi görmektedirler" ayeti hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: “(Mü'minlerden) maksat bizleriz.” (el-Bihar, 23/337/6).

İmam Rıza (a.s) kendisine, “Dostlarınızdan bir grup benim sizden kendilerine dua etmenizi istememi istediler” diye arz eden Abdullah b. Eban’a şöyle buyurmuştur: “Allah’a yemin olsun ki her gün onların amellerini Allah’a sunmaktayım.” (Vesail’uş-Şia, 11/392/25).

(Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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