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'Arzular gaflete teşvik eder'

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki arzular aklı giderir, boş vaadlerde bulunur, gaflete teşvik eder ve hasret doğurur. O halde arzuları yalanlayın, zira arzular aldatıcıdır ve arzuların sahibi kandırılmış kimsedir”

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:25
'Arzular gaflete teşvik eder'

Cenab-ı Hak Kur’an'da, “Bırak onları yesinler, zevk alsınlar, emelleri onları oyalayadursun, yakında öğrenecekler” (Hicr, 3) buyuruyor.

İmam Ali'nin (a.s.) boş arzulara kapılmak hususundaki sözlerinden bazıları şöyle:

“Boş arzulardan sakının; zira birçok kimse yarını ümit ettiği halde onu geride bırakamadı. Birçok kimseye gecenin başında imrenildiği halde, gece sonunda kendisine ağlanıldı.” (Gurer’ul-Hikem, 2572).

“Aldatıcı arzulardan sakının. Birçok kimse (daha iyi) günü ümit ettiği halde ona ulaşamamıştır. Birçok bina inşa eden içine oturamamıştır ve birçok mal toplayana yemek nasip olmamıştır.” (a.g.e., 2563).

“Arzular serap gibidir. Göreni aldatır, ümit edeni ümitsiz kılar.” (a.g.e., 1896).

“Arzu kandırıcı, saptırıcı ve zarar vericidir.” (a.g.e., 1145).

“Arzular, basiret gözlerini kör eder.” (a.g.e., 1375).

“Arzular şeytanın gafillerin kalbine egemen olmasıdır.” (a.g.e., 1828).

“Arzu sürekli yalan söyler.” (a.g.e., 2017).

“Arzuların neticesi işlerin bozulmasıdır.” (a.g.e., 4641).

“Şüphesiz arzu kalbi sapıklığa sürükler, yalan şeyler vaad eder, gafleti artırır ve geriye hasret bırakır.” (el-Bihar, 78/35/117).

“Şüphesiz ki arzular aklı giderir, boş vaadlerde bulunur, gaflete teşvik eder ve hasret doğurur. O halde arzuları yalanlayın, zira arzular aldatıcıdır ve arzuların sahibi kandırılmış kimsedir.” (a.g.e., 77/293/2).

“Bilin ki şüphesiz arzular aklı giderir ve Allah’ın zikrini unutturur. O halde arzuları yalanlayın. Şüphesiz arzular aldatıcıdır ve sahibi aldatılmıştır.” (Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l-Hadid, 6/354).

“Allah, kuluna nice arzu etmediği nimetler verir. Nice bir şeyi arzu edene de aksi nasip olmuştur.” (el-Bihar, 71/152/55).

İmam Sâdık (a.s.) Arefe günü duasında şöyle buyurmuştur: “Allah'ım! Ahiretin hayrını engelleyen dünyadan, en hayırlı ölüme engel olan hayattan ve en hayırlı amele engel olan arzulardan Sana sığınırım.” (el-Bihar, 98/260).

Yine İmam Sâdık (a.sa) şöyle buyurmuştur: “Ne mutlu yalan arzulara kapılmayan kimseye.” (Tuhef’ul-Ukul, 301). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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