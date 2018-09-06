Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92763
ALTIN
254.284
DOLAR
6.5887
STERLİN
8.5370
EURO
7.6592

Balıkçının yüzünü palamut güldürdü

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avlıyor. Batı Karadeniz'de Palamut fiyatları şu an 5 ila 8 lira arasında. Hamsi ve istavrit ise 10 lira

06 Eylül 2018 Perşembe 15:29
Balıkçının yüzünü palamut güldürdü

Denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan balıkçıların yüzü avladıkları bol miktarda palamutla güldü. Sabahın erken saatlerinde gırgır, trol ve küçük teknelerle denize açılan balıkçılar palamut avlayarak geri dönüyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada sezonun iyi geçtiğini söyledi.

Karakaş palamut ve diğer balıklardan avcılığın güzel olduğunu belirterek, "Palamut sezon başında gösterdiği gibi iyi durumda. Şu anda Akçakoca balıkçısı mutlu. Ciddi oranda balık tutuyor ve güzel para kazanıyorlar.

Şu ana kadar denizden umudumuzu bulduk. Çok çok iyi olmamakla beraber gayet iyi durumda. Şu anda balıkçılarımız iyi para kazanıyor." dedi.

Fiyatların iyi olduğunu aktaran Karakaş, şunları kaydetti: "Şu anda balıklarımız palamut üzerinde avcılık yapıyorlar. 61 tane teknemizin 50 tanesi palamut avcılığı yapıyor. Birkaç tanesi trol avcılığı yapıyor. Yani balıkçılık gayet iyi durumda. Palamut fiyatları şu an 5 lira ile 8 lira arasında.

Hamsi ve istavrit 10 lira. Barbun ve mezgitin en irisi 20 liradır. Fiyatlar şu anda çok uygun. Daha da artacağını ve çok da fazla oynayacağını tahmin etmiyorum. Şu anda çok iyi bir yönde hamsi bolluğu olacaktır. İstavrit çoğalacaktır. Palamut daha da çoğalacaktır ve daha da iri olacaktır. Daha da iyi yağlanacaktır. Tabii gram arttıkça fiyatlar yükselecek diye bir şey yok. Aynı fiyatlarda kalacaktır."
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enerjinin kalbi Antalya'da atacak
Enerjinin kalbi Antalya'da atacak
İlk Müslüman İmam Ali (a.s)
İlk Müslüman İmam Ali (a.s)
Ben Allah’ın kopmaz ipiyim
Ben Allah’ın kopmaz ipiyim
Yapmadığım bir itaate sizleri zorlamam
Yapmadığım bir itaate sizleri zorlamam
Sen Bana oranla Harun gibisin
Sen Bana oranla Harun gibisin
'Ben seni kendime istedim'
'Ben seni kendime istedim'
O ağaca tutunan cennetliktir
O ağaca tutunan cennetliktir
'Şüphesiz Ali Benden sonra velinizdir'
'Şüphesiz Ali Benden sonra velinizdir'
'Vaadlerimi yerine getirecek Ali'dir'
'Vaadlerimi yerine getirecek Ali'dir'
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim