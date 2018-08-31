Ben Allah’ın kopmaz ipiyim

İmam Ali (a.s) kendisini şöyle anlatmaktadır:

“Ben dünyayı yüz üstü yere serdim, ona verilmesi gereken değeri verdim ve kendi gözleriyle (aşağı görerek) ona baktım.” (Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l Hadid, 8/125)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben küçük yaşlarda Arap’ın göğüslerini yere serdim, Muzer ve Rebia’nın boynuzlarını kırdım. Siz benim Resûlullah’a (s.a.a) olan yakınlığımı biliyorsunuz. Asla benden yalan bir söz, kötü bir davranış görmedi. Annesinin ardınca giden deve yavrusu gibi peşinden gittim. Vahiy ve risaletin ışığını gördüm. Nübüvvetin kokusunu kokladım.” (Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l Hadid, 13/197)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben müminlerin, mal ise zalimlerin büyüğüdür.” (Kenz’ul Ummal, 36381)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben Resûlullah’ın yar ve yardımcısıyım. Herkesten önce Müslüman olan, putları kıran, kâfirler ile cihat eden ve din düşmanlarını ortadan kaldıran kimseyim.” (Gurer’ul Hikem, 3761)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yıldızlar gök ehlinin güvenliğini sağladığı gibi ben ve Ehl-i Beyt’im de yer ehlinin güvenliğini sağlarız.” (a. g. e. 3770)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben hidayetin bayrağı, takva sahiplerinin sığınağı, cömertlik üssü, bağış deryası ve akıl dağıyım.” (Nehc’us Saadet, 3/79)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben Allah tarafından cennet ve cehennemi bölüştüren kimseyim. Oraya hiç kimse benim bölüştürdüğüm ölçü dışında giremez. Faruk-i Ekber (hak ve batılın en büyük ayırıcısı) benim. Ben kendimden sonraki insanların önderi, kendimden öncekilerin (Resûlullah’ın) tebliğcisiyim.” (el-Kafi, 1/198/3)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fitnenin gözünü çıkaran benim. Eğer ben olmasaydım Nehrevan ehli (Hariciler) ve Cemel ashabı (Talha ve Zübeyr’in ordusu) öldürülmezdi.” (Nehc’us Saadet, 2/435)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben Allah’ın kulu ve Peygamberinin kardeşiyim. Sıddık-i Ekber benim. Benden sonra her kim bunu söylerse yalancı ve iftiracıdır.” (Kenz’ul Ummal, 36389)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben müminlerin efendisi ve büyüğü, öncülerin ilki ve âlemlerin Rabbinin gönderdiği kişinin halifesi, cennet ve cehennemin bölüştürücüsü ve A’raf’ın sahibiyim.” (el-Bihar, 8/336/7)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben Allah’ın hücceti, ben Allah’ın halifesi, ben Allah’ın yolu, ben Allah’ın kapısı, ben Allah’ın ilminin hazinedarı, ben Allah’ın sırrının emini ve rahmet Peygamberi ve insanların en hayırlısı Muhammed’den (s.a.a) sonra insanların önderiyim.” (a. g. e. 39/335/1)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben Resûlullah’ın (s.a.a) halifesi veziri ve varisiyim. Ben Resûlullah’ın kardeşi vasisi ve habibiyim. Ben Allah Resulünün seçtiği halis dostuyum. Ben Resûlullah’ın amcasının oğlu, kızının beyi ve oğlunun babasıyım. Ben vasilerin efendisi ve peygamberlerin efendisinin vasisiyim. Ben Allah’ın büyük hücceti ve ayetiyim. Ben en yüce örnek ve Mustafa peygamberin kapısıyım. Ben sağlam kulp, takva kelimesi, zikri yüce Allah’ın dünya ehli üzerindeki eminiyim.” (a. g. e. 39/335/2)

İmam Ali (a.s) kendisinden yüz çevirenler hakkında şöyle buyurmuştur: “Ben unutulmuş zikir ve kendisinden sapılmış yolum. Ben inkâr edilmiş iman, terk edilmiş Kur’an, yalanlanmış din, yüz çevrilmiş sıratım.” (Nur’us Sakaleyn, 4/12/41)