Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz, benim vasim, sır yerim, kendimden sonra geride bırakacaklarımın en hayırlısı; vaatlerimi yerine getirecek ve borcumu ödeyecek kimse Ali b. Ebi Talib’dir.” (a. g. e. 32952)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz her nebinin bir vasisi ve varisi vardır ve şüphesiz Ali benim vasim ve varisimdir.” (Tarih-i Dimeşk (İmam Ali’nin biyografisi), 3/5/1021)

İbn-i Ebi’l Hadid şöyle diyor: “Resûlullah’ın (s.a.a) vefatından sonra Hz. Ali, “Resûlullah’ın vasisi” diye çağrılıyordu. Zira Peygamber istediği şeyleri ona vasiyet etmişti.” (Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l Hadid, 1/13)

İbn-i Ebi’l Hadid “Ali’nin vasiyeti hakkında söylenen şiirler” başlığı altında asr-ı saadet şairlerinden birçok şiirler nakl etmiş (a. g. e. s. 143/150) ve İmam’ın “vasiyet ve veraset onlar arasındadır” sözü hakkında şöyle demiştir: “Hiç şüphemiz yok ki Ali, Peygamber’in vasisi idi. Bize göre kini olan bazı kimseler bunu kabul etmemiştir.” (a. g. e. 1/139)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.” (Tarih-i Dimeşk (İmam Ali’nin biyografisi), 1/366/461)

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ey Bureyde! Ben müminlere kendi nefislerinden daha evla değil miyim?”Bureyde, “Evet, ya Resûlullah” deyince şöyle buyurdu: “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.” (a. g. e. h. 458)

Abdurrahman b. Ebi Leyla şöyle diyor: “Ali’yi Rahbe’de (Kufe’de) halkı şöyle ant içirirken gördüm: “Allah’a yemin ederek söyleyin bakayım, sizden Resûlullah’ın Gadir-i Hum günü, “Ben kimin mevlası isem o halde Ali de onun mevlasıdır” diye buyurduğunu duyanınız var mıdır? Duyan varsa kalkıp şehadette bulunsun.” Abdurrahman b. Leyla şöyle diyor: “Adeta şu an kendilerine baktığım Bedir ashabından 12 kişi kalkarak şöyle dediler: “Şehadet ediyoruz ki Resûlullah’ın (s.a.a) Gadir-i Hum günü şöyle buyurduğunu işittik: “Ben müminlere kendi nefislerinden daha evla değil miyim?” Biz, “Elbette Ya Resûlullah” deyince de şöyle buyurdu: “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Allahım! Ali’yi seveni sev ve ona düşman olana düşman ol.” (a. g. e. 2/11/506)