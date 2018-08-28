'Ben seni kendime istedim'

Resûlullah (s.a.a.), Ali’ye (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin.” (Tarih-i Dimeşk, s. 105/145).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben de kardeşim Musa’nın, 'Rabbim, göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır. Bana ehlimden bir yardımcı kıl' dediği gibi diyorum: Allah'ım, sırtımı kardeşim olan Ali'yle güçlü kıl.” (a.g.e., s.107/147).

Ali (a.s.), Resûlullah’a (s.a.a.) ashabı arasında kardeşlik akdini okurken şöyle buyurmuştur: “Ashabına bana yapmadığını yaptığını görünce ruhum bedenimden çıktı ve belim kırıldı. Eğer bu davranışınız bana olan gazabınızdan kaynaklanıyorsa, bağış ve büyüklük size aittir.”

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Beni hakla gönderene and olsun ki, seni kendime istediğim için erteledim. Sen Bana Harun’un Musa’ya olduğu gibisin. Sadece Benden sonra peygamber gelmeyecek. Sen Benim kardeşim ve vârisimsin.” (a.g.e. s.1/108/148; bak. el-Vezaret, 464. Bölüm).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ali Benden ve Ben Alidenim.” (Sünen-i İbn-i Mace, 119).

Resûlullah (s.a.a), Ali (a.s) için şöyle buyurmuştur: “Sen Benden ve Ben de sendenim.” (Kenz’ul-Ummal, 32880).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ali’nin Ben'deki yeri, başımın bedenimdeki yeri gibidir.” (a.g.e., s.32914).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Ali’nin eti Benim etimden ve kanı Benim kanımdandır.” (a.g.e., 32936).

Resûlullah (s.a.a), Ali (a.s) için şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! Sen Benden ve Ben de sendenim, sen Benim kardeşim ve arkadaşısın.” (Tarih-i Dimeşk, İmam Ali’nin biyografisi, 1/109/149).

Enes b. Malik şöyle diyor:

“Şüphesiz Peygamber (s.a.a) Beraat suresini (müşriklere okumak için) Ali’ye verdi ve şöyle buyurdu: (Bu sureyi) sadece ben ve Ehl-i Beyt’imden olan biri tebliğ edebilir.” (a.g.e., 2/377/873).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Ali Benden ve Ben ondanım. Sadece kendim ve Ali tebliğ edebilir.” (a.g.e., s.378/875). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL