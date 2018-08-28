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'Ben seni kendime istedim'

Resûlullah (s.a.a.), Hz. Ali'ye şöyle buyurdu: “Beni hakla gönderene and olsun ki, seni kendime istediğim için erteledim. Sen Bana Harun’un Musa’ya olduğu gibisin. Sadece Benden sonra peygamber gelmeyecek. Sen Benim kardeşim ve vârisimsin”

28 Ağustos 2018 Salı 16:51
'Ben seni kendime istedim'

Resûlullah (s.a.a.), Ali’ye (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin.” (Tarih-i Dimeşk, s. 105/145).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben de kardeşim Musa’nın, 'Rabbim, göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır. Bana ehlimden bir yardımcı kıl' dediği gibi diyorum: Allah'ım, sırtımı kardeşim olan Ali'yle güçlü kıl.” (a.g.e., s.107/147).

Ali (a.s.), Resûlullah’a (s.a.a.) ashabı arasında kardeşlik akdini okurken şöyle buyurmuştur: “Ashabına bana yapmadığını yaptığını görünce ruhum bedenimden çıktı ve belim kırıldı. Eğer bu davranışınız bana olan gazabınızdan kaynaklanıyorsa, bağış ve büyüklük size aittir.”

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Beni hakla gönderene and olsun ki, seni kendime istediğim için erteledim. Sen Bana Harun’un Musa’ya olduğu gibisin. Sadece Benden sonra peygamber gelmeyecek. Sen Benim kardeşim ve vârisimsin.” (a.g.e. s.1/108/148; bak. el-Vezaret, 464. Bölüm).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ali Benden ve Ben Alidenim.” (Sünen-i İbn-i Mace, 119).

Resûlullah (s.a.a), Ali (a.s) için şöyle buyurmuştur: “Sen Benden ve Ben de sendenim.” (Kenz’ul-Ummal, 32880).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ali’nin Ben'deki yeri, başımın bedenimdeki yeri gibidir.” (a.g.e., s.32914).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Ali’nin eti Benim etimden ve kanı Benim kanımdandır.” (a.g.e., 32936).

Resûlullah (s.a.a), Ali (a.s) için şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! Sen Benden ve Ben de sendenim, sen Benim kardeşim ve arkadaşısın.” (Tarih-i Dimeşk, İmam Ali’nin biyografisi, 1/109/149).

Enes b. Malik şöyle diyor:

“Şüphesiz Peygamber (s.a.a) Beraat suresini (müşriklere okumak için) Ali’ye verdi ve şöyle buyurdu: (Bu sureyi) sadece ben ve Ehl-i Beyt’imden olan biri tebliğ edebilir.” (a.g.e., 2/377/873).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Ali Benden ve Ben ondanım. Sadece kendim ve Ali tebliğ edebilir.” (a.g.e., s.378/875). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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