‘Benden sonra on iki halife gelecek’

İmamların on iki tane olduğuna dair rivayetler sadece Şii kaynaklarda değildir. Bu konuda Sünni alimlerin de çeşitli yollarla imamların on iki tane olduğunu rivayet ettiklerini görüyoruz. O rivayetlerden bazıları şöyledir:

Cabir bin Semre der ki:

Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Benden sonra on iki halife olacak. Hepsi de Kureyş’tendir.”

Peygamber evine geldikten sonra Kureyşliler yanına gelip dediler ki: “Peki, ondan sonra ne olacak?”

Buyurdular ki: “Sonra karışıklıklar çıkacak.”

Bütün sünnilerin icma ile sahihliğini kabul ettikleri Sahih-i Buhari’nin “Halk İmama Nasıl Biat Eder” (Ahkam) bölümünde ve Sahih-i Müslim’de “Kıyamete dek halifeler oniki tanedir” hadisi mevcuttur. Ve Ehli Sünnet bu oniki imamın kimler olduğunu şu ana dek çözemedi. (Ç.)

Husayn bin Abdurrahim der ki:

Cabir bin Semre, Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu nakleder: “Benden sonra on iki halife gelecektir.” “Sonra bir şey daha söyledi ama ben anlamadım.”

Bazıları dedi ki: “Kureyşliler ona sorunca buyurdu ki: Hepsi Kureyş’tendir.”

Şa’bi der ki:

Cabir bin Semre, Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu nakletti: “Bu dinin ehline, -kendilerine zulmedenlere karşı her zaman- on iki halife ile yardımcı olunacaktır.”

“O sırada halk oturup kalkıyordu. Sonra Hz. Peygamber bir şeyler daha söyledi ama ben anlamadım. Babama veya bir başkasına onun ne söylediğini sorduğumda dedi ki: Hepsi Kureyş’tendir.”

Rabia bin Seyf şöyle der:

Biz Şufey el-Asbahi’nin yanında idik. Şöyle dedi: Abdullah bin Ömer’den duydum ki Resûlullah şöyle buyurdu: “Benden sonraki halifeler on iki tanedir.”

Ebu Halid-i Valibî der ki:

Cabir bir Semre’den duydum ki Resûlullah şöyle buyurdu: “Bu işe zalimler zarar vermek istese de sonunda Benden sonra on iki halife gelecektir ve hepsi Kureyş’tendir.”

Mesrük der ki:

İbn-i Mesud’un yanında idik. Adamın birisi ona dedi ki: “Peygamberiniz kendisinden sonraki halifelerin kaç tane olduğunu size söyledi mi?”

Dedi ki: “Evet. Bu soruyu senden önce kimse bana sormadı. Sen kabilenin en yaşlısısın. Peygamberin şöyle buyurduğunu duydum: Benden sonra Musa’nın nakipleri kadar (halife olacaktır).”

Cabir bin Semre es-Suvali der ki:

Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Bu dine kimse zarar vermeyecek ve Benden sonra on iki halife gelecek. Hepsi de Kureyş’tendir.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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