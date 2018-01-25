Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119648
ALTIN
163.275
DOLAR
3.7387
STERLİN
5.3147
EURO
4.6277

‘Benden sonra on iki halife gelecek’

Ebu Halid-i Valibî der ki: Cabir bir Semre’den duydum ki Resûlullah şöyle buyurdu: “Bu işe zalimler zarar vermek istese de sonunda Benden sonra on iki halife gelecektir ve hepsi Kureyş’tendir”

25 Ocak 2018 Perşembe 00:36
13 Okunma
‘Benden sonra on iki halife gelecek’

İmamların on iki tane olduğuna dair rivayetler sadece Şii kaynaklarda değildir. Bu konuda Sünni alimlerin de çeşitli yollarla imamların on iki tane olduğunu rivayet ettiklerini görüyoruz. O rivayetlerden bazıları şöyledir:

Cabir bin Semre der ki:

Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Benden sonra on iki halife olacak. Hepsi de Kureyş’tendir.”

Peygamber evine geldikten sonra Kureyşliler yanına gelip dediler ki: “Peki, ondan sonra ne olacak?”

Buyurdular ki: “Sonra karışıklıklar çıkacak.”

Bütün sünnilerin icma ile sahihliğini kabul ettikleri Sahih-i Buhari’nin “Halk İmama Nasıl Biat Eder” (Ahkam) bölümünde ve Sahih-i Müslim’de “Kıyamete dek halifeler oniki tanedir” hadisi mevcuttur. Ve Ehli Sünnet bu oniki imamın kimler olduğunu şu ana dek çözemedi. (Ç.)

Husayn bin Abdurrahim der ki:

Cabir bin Semre, Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu nakleder: “Benden sonra on iki halife gelecektir.” “Sonra bir şey daha söyledi ama ben anlamadım.”

Bazıları dedi ki: “Kureyşliler ona sorunca buyurdu ki: Hepsi Kureyş’tendir.”

Şa’bi der ki:

Cabir bin Semre, Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu nakletti: “Bu dinin ehline, -kendilerine zulmedenlere karşı her zaman- on iki halife ile yardımcı olunacaktır.”

“O sırada halk oturup kalkıyordu. Sonra Hz. Peygamber bir şeyler daha söyledi ama ben anlamadım. Babama veya bir başkasına onun ne söylediğini sorduğumda dedi ki: Hepsi Kureyş’tendir.”

Rabia bin Seyf şöyle der:

Biz Şufey el-Asbahi’nin yanında idik. Şöyle dedi: Abdullah bin Ömer’den duydum ki Resûlullah şöyle buyurdu: “Benden sonraki halifeler on iki tanedir.”

Ebu Halid-i Valibî der ki:

Cabir bir Semre’den duydum ki Resûlullah şöyle buyurdu: “Bu işe zalimler zarar vermek istese de sonunda Benden sonra on iki halife gelecektir ve hepsi Kureyş’tendir.”

Mesrük der ki:

İbn-i Mesud’un yanında idik. Adamın birisi ona dedi ki: “Peygamberiniz kendisinden sonraki halifelerin kaç tane olduğunu size söyledi mi?”

Dedi ki: “Evet. Bu soruyu senden önce kimse bana sormadı. Sen kabilenin en yaşlısısın. Peygamberin şöyle buyurduğunu duydum: Benden sonra Musa’nın nakipleri kadar (halife olacaktır).”

Cabir bin Semre es-Suvali der ki:

Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Bu dine kimse zarar vermeyecek ve Benden sonra on iki halife gelecek. Hepsi de Kureyş’tendir.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

Son Güncelleme: 25.01.2018 00:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalnız bırakılmaları onlara zarar vermez
Yalnız bırakılmaları onlara zarar vermez
Allah’ın rızası İmamları kabul edenleredir
Allah’ın rızası İmamları kabul edenleredir
‘Hüseyin’in intikamını Mehdî’yle alacağım’
‘Hüseyin’in intikamını Mehdî’yle alacağım’
‘Velayeti kabul eden mukarreb oldu’
‘Velayeti kabul eden mukarreb oldu’
Yeryüzünün en hayırlısı O’nun sülbünden
Yeryüzünün en hayırlısı O’nun sülbünden
Önce onların isimleri yazıldı
Önce onların isimleri yazıldı
‘Allah ile kulları arasındaki perdedârlarız’
‘Allah ile kulları arasındaki perdedârlarız’
‘İmamlar ve Nakibler on iki tanedir’
‘İmamlar ve Nakibler on iki tanedir’
'O yeryüzünün sütunu ve çelik bağıdır'
'O yeryüzünün sütunu ve çelik bağıdır'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim