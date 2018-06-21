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'Beni üç yerde göreceksin'

İmam Ali (a.s), Haris Hemdani’ye, “Seni buraya ne getirdi?” dedi. O, “Allah’a yemin olsun ki senin sevgin” deyince Ali (a.s), “Eğer doğru söylüyorsan beni üç yerde göreceksin: Ruhun buraya -eliyle boğazına işaret ederek- gelince, sırat köprüsünden geçince ve (Kevser) havuzunun yanında”

21 Haziran 2018 Perşembe 18:01
'Beni üç yerde göreceksin'

Allah sevgisi hususunda Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Aziz ve Celil olan Allah, Davud’a (a.s) şöyle buyurdu: 'Beni sev ve yaratıklarıma da sevdir.' Davud şöyle dedi: 'Rabbim! Ben seni seviyorum ama Seni kullarına nasıl sevdireyim?' Allah (c.c.), 'Onlara verdiğim nimetleri hatırlat. Eğer onlara nimetlerimi hatırlatırsan Beni severler' buyurdu.” (Kısas’ul-Enbiya, 205/266).

“En üstün amel Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.” (Kenz’ul-Ummal, 24638).

Resûlullah (s.a.a) bazı ashabına şöyle buyurmuştur: “Ey Allah’ın kulu! Allah için sev, Allah için nefret et, Allah için dost ol ve Allah için düşman ol. Şüphesiz Allah’ın velayetine sadece bununla erişebilirsin. İnsan her ne kadar namazı ve orucu çok da olsa böyle olmadığı takdirde imanın tadına varamaz. Bugün insanların birbiri ile kardeş oluşu daha çok dünya içindir. Dünya için birbirilerini sever ve dünya için birbirlerinden nefret ederler.” (İlel’uş-Şerayi, 140/1).

İmam Sâdık (a.s) buyurdu ki: “Birbiriyle görüşen iki mü'minden en üstünü kardeşini daha çok sevendir.” (el-Mehasin, 1/411/937).

Yine İmam Sâdık (a.s) buyurdu ki: “Her kim din için sevmez ve din için nefret etmezse onun dini yoktur.” (el-Kafi, 2/127/16).

İmam Cevad (a.s) da, “Allah, peygamberlerinden birine şöyle vahyetti: Senin dünyadan yüz çevirmen, senin rahatlığını ve herkesi bırakıp Bana yönelmen de Benim yanımda değerli olmanı sağlar. Acaba Benim için birine düşmanlık edip veya birini sevdin mi?” (Tuhef’ul-Ukul, 455).

Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt (a.s) sevgisi hususunda ise Resûlullah'ın (s.a.a) bazı hadisleri şöyledir:

“Kul beni kendisinden, hanedanımı hanedanından, ailemi ailesinden ve canımı canından çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.” (İlel’uş-Şerayi, 140/3).

“Allah’ı sizlere verdiği nimetler için, Beni, Allah’ı sevdiğiniz için ve Ehl-i Beyt’imi de Benim için sevin.”

“Kim biz Ehl-i Beyt’i severse Allah’a ilk nimet için hamd etmelidir.”

Kendisine, “İlk nimet nedir?” diye sorulunca şöyle buyurdu: “Güzel doğumdur (helalzadeliktir). Zira bizi sadece doğumu temiz olanlar (helalzade olanlar) sever.” (Mişkat’ul-Envar, 81).

İmam Ali (a.s), bir öğle vakti yanına gelen Haris Hemdani’ye şöyle buyurmuştur: “Seni buraya ne getirdi?”

O, “Allah’a yemin olsun ki senin sevgin” deyince Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Eğer doğru söylüyorsan beni üç yerde göreceksin: Ruhun buraya -eliyle boğazına işaret ederek- gelince, sırat köprüsünden geçince ve (Kevser) havuzunun yanında.” (ed-Deavat, Ravendi, 249/699 ve Emali et-Tusi, 278/531).

İmam Bâkır (a.s), Allah-u Teâlâ’nın, “Şüphesiz sağlam bir kulpa sarılmıştır” ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Bu biz Ehl-i Beyt’in sevgisidir.” (Nur’us-Sakaleyn, 1/263/1054). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

Son Güncelleme: 21.06.2018 18:32
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