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'Bir sonunuz vardır, sonunuza yönelin'

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “İşe koyulun işe! Sonra işin sonu, işin sonu! Direniş, direniş! Sonra sabır, sabır! Günahtan kaçınma, günahtan kaçınma! Gerçekten de sizin için bir son vardır, sonunuza yönelin”

12 Mayıs 2018 Cumartesi 00:59
'Bir sonunuz vardır, sonunuza yönelin'

Cenab-ı Hak, Kur'an'da buyuruyor ki:

“Kadın, erkek, iman etmiş olarak kim iyi iş işlerse, ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ecirlerini yaptıklarından daha güzeli ile ödeyeceğiz.” (Nahl, 97).

“Bu, sizin ve Kitap Ehli’nin kuruntularına göre değildir. Kim fenalık yaparsa cezasını görür, kendisine Allah'tan başka ne dost ve ne de yardımcı bulur. Erkek veya kadın, mü'min olarak, kim yararlı işler işlerse, işte onlar cennete girerler, kendilerine zerre kadar zulmedilmez.” (Nisa, 123 ve 124).

Resûlullah (s.a.a.), “Üç şey ölü kimsenin ardından gelir: Ailesi, varlığı ve ameli. İkisi geri döner, biri ise baki kalır. Ailesi ve varlığı geri döner. Ameli ise onunla kalır” buyurdu. (Kenz’ul-Ummal, 42761).

Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Şüphesiz dikenden üzüm toplanamadığı gibi, kötü kimseler de asla iyi kimselerin konaklarında konaklayamazlar. Bunlar iki yoldur. O halde hangisini tutturursanız, ona ulaşırsınız.” (Kenz’ul Ummal, 43676). 

İmam Ali (a.s.) buyurdu ki: “İşe koyulun işe! Sonra işin sonu, işin sonu! Direniş, direniş! Sonra sabır, sabır! Günahtan kaçınma, günahtan kaçınma! Gerçekten de sizin için bir son vardır, sonunuza yönelin.” (Nehc’ul-Belağa, 176. hutbe).

İmam Ali (a.s.), “Her kimi ameli yavaş götürürse nesebi (hasebi) onu hızlandırmaz” buyurdu. (a.g.e., 23. hikmet).

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Amelsiz ahiretten ümidi olan kimseden olma… Salih kimseleri sever; fakat onların yaptığını yapmaz. Günahkarlara buğzeder; oysa o da onlardan biridir… Günahı kendi günahından az olanın akıbetinden korkar; ama kendisi için amelinden daha fazlasını ümit eder… Amel yaptığında kusur eder, istediği zaman aşırı gider… O, sözle yol gösterendir; (ama) ameli pek azdır.” (a.g.e, 150. hikmet).

İmam Sâdık (a.s.), “Allah her kimin bir tek namazını kabul ederse ona azap etmez ve Allah her kimin bir iyiliğini kabul ederse ona azap etmez” buyurdu. (el-Kafi, 3/266/11).

İmam Hâdi (a.s.) buyurdu ki: “İnsan dünyada mallarıyla, ahirette ise amelleri iledir.” (Durret’ul-Bahire, 41).

İmam Ali (a.s.) buyurdu: “Amele devam edin! Amele devam edin. Zira Allah mü'minlerin işi için, ölüm dışında bir son karar kılmamıştır.” (Mustedrek’ul-Vesail, 1/130/177).

İmam Ali (a.s.), “Sürekli yaptığın az iş, usanacağın çok işten daha ümit vericidir” buyurdu. (Nehc’ul-Belağa, 278. hikmet).

İmam Bâkır (a.s.) şöyle buyurdu: “Aziz ve Celil olan Allah nezdinde, her ne kadar az da olsa sürekli yapılan bir işten sevimli hiçbir şey yoktur.” (el-Kafi, 2/82/3).

İmam Sâdık (a.s.), “Her kim bir işe başlarsa, onu bir yıla kadar devam ettirsin. Sonra isterse başka bir işe koyulsun. Zira Allah’ın takdir etmek istediği kadir gecesi, o bir yılın içinde bulunmaktadır.” (a.g.e, 2/82/1). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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