İmam Rıza (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz İmamet İslam’ın gelişen esası (kökü) ve yükselen dalıdır.” (el-Kafi, 1/200/1).

İmam Bâkır (a.s.) şöyle buyurmuştur: “İslam beş esas üzere kuruludur: Namaz, zekat, oruç, hac ve velayet. Velayete çağrıldığı kadar hiçbir şeye çağrılmamıştır.” (a.g.e., 2/18/3).

İmam Bâkır (a.s.) şöyle buyurmuştur: “İslam beş şey üzere kuruludur: Namaz, zekat, hac, oruç ve velayet.”

Zürare, “Bunlardan hangisi daha üstündür?” deyince şöyle buyurdu: “Velayet en üstünüdür, zira velayet bunların anahtarıdır. Velayet sahibi ise onlara kılavuzluk edendir.” (a.g.e., 2/18/5).

İmamet, tüm hayırların temeli kabul edilmiştir. İmam Kâzım (a.s.) Allah-u Teâlâ’nın, “De ki, Rabbim gizli ve açık kötülükleri haram kılmıştır” ayeti hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Kur’an’ın hem zahiri ve hem de bâtını vardır. Allah’ın Kur’an’da haram kıldığı her şey zahirdir. Bâtınları ise zalim imamlardır. Allah-u Teâlâ’nın kitapta helal kıldığı her şey zahirdir. Bunların bâtını da hak imamlardır.” (a.g.e., 1/374/10).

Bu hususta İmam Sâdık (a.s.) ise şöyle buyurmuştur: “Biz tüm hayırların köküyüz, her iyilik dallarımızdandır. Bunlardan bazıları; tevhid, namaz, oruç, öfkesini yenmek, kötülük edeni affetmek, fakire merhamet etmek, komşuya yardımcı olmak, fazilet ehlinin faziletini itiraf etmek gibi iyiliklerdir. Düşmanlarımız ise tüm kötülüklerin köküdür. Tüm çirkin ve kötü işler onların dallarındandır. Onlardan bazıları; yalan, cimrilik, gammazlık, akrabalık ilişkilerini kesmek, faiz yemek, haksız yere yetim malı yemek, Allah’ın emrettiği hudutları çiğnemek, gizli ve çirkin kötülükleri işlemek, zina, hırsızlık ve benzeri tüm çirkinliklerdir. Bizden başkasının dallarına sarıldığı halde bizimle olduğunu sanan kimse yalan söylemektedir.” (a.g.e., 8/242/336).

İmamet ümmetin düzenidir. Bu konuda Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın size veliyy-i emr kıldığı kimseyi dinleyin ve itaat edin. Zira o İslam’ın düzenidir.” (Emali el-Müfid, 14/2).

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “İmamet ümmetin düzenidir.” (Gurer’ul-Hikem, 1095).

Yine şöyle buyurmuştur: “Veliyy-i Emr’in konumu, taneleri bir araya toplayan ve onları birbirine bağlayan ipin konumudur. Düzen (ip) koparsa taneler dağılır ve gider. Artık ebedi olarak hepsi bir araya gelmez.” (Nehc’ul-Belağa, 46. hutbe).

İmam Rıza (a.s.) ise şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz imamet dinin dizginleridir. Müslümanların düzeni, dünyanın salahı ve mü'minlerin izzetidir.” (el-Kafi, 1/200/1). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL