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‘Bu nur Benim nurumdandır’

Cenab-ı Hak buyurdu ki: “Bu nur Benim nurumdandır; aslı nübüvvet, uzantısı ise imamettir. Nübüvvet Benim kulum ve Resulüm olan Muhammed’e mahsus; imamet ise velim ve hüccetim olan Ali’ye aittir. Eğer o ikisi olmasaydı bu alemi yaratmazdım”

19 Aralık 2017 Salı 00:28
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‘Bu nur Benim nurumdandır’

İmam Hasan el-Askeri aleyhisselam buyurdu ki:

“Rabbimiz Azze ve Celle şöyle nida etti: Ey Muhammed’in ümmeti! Rahmetim gazabımdan öne geçti. Affım da cezamdan öne geçti. Siz Bana dua etmeden size icabet ettim. Benden istemeden Ben size verdim. Her kim Benim huzuruma Lailahe illallah’a dair şehadet getirir ve Muhammedin Benim kulum ve Resulüm olduğuna ve O’nun sözlerinde doğru ve davasında haklı olduğuna inanır ve Ali bin Ebu Tâlib’in O’nun kardeşi ve kendisinden sonraki vasisi ve velisi olduğunu kabullenir ve ona tıpkı Muhammed’e itaat ettiği gibi itaat eder ve ondan olan Allah’ın hüccetleri ve delilleri olan pak ve seçkin velilerin velayetini kabullenirse ona cennetimde yer vereceğim hatta günahları denizdeki damlalar kadar olsa dahi...” (Bihar’ul-Envar, c.26, s.276, 17.hadis-i şeriften).

Mufazzal bin Ömer rivayet eder ki:

İmam Ca’fer Sâdık aleyhisselam buyurdu ki: “Allah, mü’min kullarına kefil oldu!”

“O kefalet nedir?” diye sorduğum.

İmam (a.s.) buyurdu ki: “Eğer Allah’ın Rabbliğini, Resûlullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin peygamberliğini ve Hz. Ali’nin velayetini ikrar eder ve farz kıldığı şeyleri yerine getirirse ona kendi civarında yer verecek.”

Dedim ki: “Vallahi bu öyle bir keramettir ki diğer insanlara verilen hiçbir keramete benzemiyor.”

Sonra İmam Ca’fer Sâdık aleyhisselam buyurdu ki: “Az amel etseniz dahi karşılığı fazlasıyla verilir.” (Sırr’ul-İman, s.22, Beşaret’ul Mustafa’dan rivayet).

“Allah, Hz. Resûlullah’a şöyle vahyetti: Ben amel eden birinin amelini ancak senin nübüvvetini ve Ali’nin velayetini ikrar ederse kabul ederim. Her kim Lailahe illallah ve Muhammedün Resûlullah der ve Ali’nin velayetine sarılırsa cennete girecektir.” (Beşaret’ul-Mustafa, s.92).

İmam Ca’fer Sâdık aleyhisselam buyurdu ki: “Allah, varlıkları yaratmadan iki bin yıl önce Hz. Muhammed ve Hz. Ali, Allah’ın katında bir nur idiler. Melekler o nuru gördüklerinde o nurun kaynağı ve parlayan uzantılarını gördüler.

Dediler ki: ‘İlahımız ve seyyidimiz! Bu nur nedir?’

Allah, onlara şöyle vahyetti: ‘Bu nur Benim nurumdandır, aslı nübüvvet, uzantısı ise imamettir. Nübüvvet Benim kulum ve Resulüm olan Muhammed’e mahsus; imamet ise velim ve hüccetim olan Ali’ye aittir. Eğer o ikisi olmasaydı bu alemi yaratmazdım.” (Bihar’ul-Envar, c.15, s.11 ve 12, Maanil Ahbar’dan).

OKAN EGESEL

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