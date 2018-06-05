Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99250
ALTIN
190.737
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1121
EURO
5.3631

Cennete ilk onlar girecek

Alemlerin efendisi Resûlullah (s.a.a.), İmam Ali Efendimize (a.s.) cennete ilk girecekler hakkında şöyle buyurdu: “Ya Ali! Cennete giren ilk dört kişi Benim, sensin, Hasan ve Hüseyin’dir”

05 Haziran 2018 Salı 00:00
Cennete ilk onlar girecek

"Cenab-ı Hak, Kur'an'da şöyle buyuruyor: "Rabbine iman etmiş ve salih amel yaparak gelenlere, işte onlara, en üstün dereceler...” (Ta-Ha, 75).

Resûlullah (s.a.a.), “Şüphesiz cennette sadece adil imamın ya da akrabalarını ziyaret eden kimsenin veya ailesi olan sabırlı kimsenin nail olabileceği bir derece vardır” buyuruyor. (el-Hisal, 93/39).

İmam Ali (a.s.), cennetin sıfatı hakkında şöyle buyurmuştur: “Birbirinden üstün dereceler ve birbirinden farklı makamlar...” (Nehc’ul-Belağa, 85).

Yine İmam Ali (a.s.), “Şüphesiz cennet ehli kimseler, sizlerden birinin gökyüzü ufuklarında yıldızları gördüğü gibi bizim taraftarlarımızın makamlarını görürler” buyurdu. (Gurer’ul-Hikem, 3514).

İmam Zeynelâbidin (a.s.) da, “Kur’an’dan ayrılma. Şüphesiz Allah cenneti yarattı ve derecelerini Kur’an ayetleri miktarınca kıldı. O halde kim Kur’an okursa ona, 'oku ve yüksel' denir. Bunlardan her kim cennete girerse peygamberler ve sıddıklar dışında hiç kimse onlardan daha yüksek bir dereceye ermez” buyurdu. (el-Bihar, 8/133/39).

İmam Sadık (a.s.) ise, “Şüphesiz cennet ehlinin en düşüğü kendisine ins ve cin misafir gelecek olursa onların tümünü yediren ve içiren ama buna rağmen yanında olan şeylerden (varlığında) hiçbir şey eksilmeyen bir eve sahip olan kimsedir” buyurdu. (a.g.e, s.120/11).

Cennete ilk girecek kimseler hakkında Resûlullah'ın (s.a.a.)  bazı hadisleri şöyledir:

"Allah’ın yaratıklarından cennete ilk girecek kimse fakirlerdir.” (Kenz’ul-Ummal, 16636).

“Cennete ilk girecek olan kimse şehid ve Rabbine en iyi ibadette bulunan kuldur.” (Tenbih’ul-Havatir, 1/57).

Resûlullah (s.a.a.), Hz. Ali’ye (a.s.), “Cennete giren ilk dört kişi Benim, sensin, Hasan ve Hüseyin’dir” buyurdu. (el-Mu’cem’ul-Kebir, 1/319/950).

İmam Bâkır (a.s.) ise, “Cennete ilk girecek olan cennet ehli iyilik ehlidir” buyurdu. (Emali es-Saduk, 210/5).

Yine cennet ehli hakkında Resûlullah'ın (s.a.a.) hadislerinden bazılarını aktaralım:

“Sizlere cennet ehlini haber vereyim mi? Yenilgiye uğramış zayıflardır.” (Kenz’ul-Ummal, 39338).

“Cennet ehli bedeni az kıllı, yüzü kılsız (daha yeni bıyıkları çıkmış genç) ve gözleri sürmelidir. Gençlikleri ortadan yok olmaz, elbiseleri asla eskimez.” (a.g.e, 39301).

“Allah’a itaatten devenin sahibinin elinden ürküp kaçtığı gibi kaçan kimse dışında tümünüz cennete gireceksiniz.” (Kenz’ul-Ummal, 10221).

Aynı konuda İmam Ali (a.s.), “Şüphesiz cennet ehli vakarlı ve yumuşak huylu müminlerdir” buyurdu. (Gurer’ul-Hikem, 3400).

İmam Zeynelâbidin (a.s.) ise, “Ey taraftarlarımız! Cennet er veya geç mutlaka sizlere ulaşacaktır. Lakin derecelerine erişmek için birbirinizle yarışın” buyurdu. (el-Bihar, 74/308/61). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sizin için cennete kefil olayım'
'Sizin için cennete kefil olayım'
Onun cennete girmesi farzdır
Onun cennete girmesi farzdır
'İnsanlar onları ayaklarıyla çiğnerler'
'İnsanlar onları ayaklarıyla çiğnerler'
Asıl iyilik azlıkta verebilmektir
Asıl iyilik azlıkta verebilmektir
Allah'ın yardım ettiğini kimse yenemez
Allah'ın yardım ettiğini kimse yenemez
'Af, kulun izzetini artırır'
'Af, kulun izzetini artırır'
'Onlara şefkat gözüyle bak'
'Onlara şefkat gözüyle bak'
'Dünyayı sevmekte el ele verdiniz'
'Dünyayı sevmekte el ele verdiniz'
'O senin şefkatli dostundur'
'O senin şefkatli dostundur'
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim