Cennete ilk onlar girecek

"Cenab-ı Hak, Kur'an'da şöyle buyuruyor: "Rabbine iman etmiş ve salih amel yaparak gelenlere, işte onlara, en üstün dereceler...” (Ta-Ha, 75).

Resûlullah (s.a.a.), “Şüphesiz cennette sadece adil imamın ya da akrabalarını ziyaret eden kimsenin veya ailesi olan sabırlı kimsenin nail olabileceği bir derece vardır” buyuruyor. (el-Hisal, 93/39).

İmam Ali (a.s.), cennetin sıfatı hakkında şöyle buyurmuştur: “Birbirinden üstün dereceler ve birbirinden farklı makamlar...” (Nehc’ul-Belağa, 85).

Yine İmam Ali (a.s.), “Şüphesiz cennet ehli kimseler, sizlerden birinin gökyüzü ufuklarında yıldızları gördüğü gibi bizim taraftarlarımızın makamlarını görürler” buyurdu. (Gurer’ul-Hikem, 3514).

İmam Zeynelâbidin (a.s.) da, “Kur’an’dan ayrılma. Şüphesiz Allah cenneti yarattı ve derecelerini Kur’an ayetleri miktarınca kıldı. O halde kim Kur’an okursa ona, 'oku ve yüksel' denir. Bunlardan her kim cennete girerse peygamberler ve sıddıklar dışında hiç kimse onlardan daha yüksek bir dereceye ermez” buyurdu. (el-Bihar, 8/133/39).

İmam Sadık (a.s.) ise, “Şüphesiz cennet ehlinin en düşüğü kendisine ins ve cin misafir gelecek olursa onların tümünü yediren ve içiren ama buna rağmen yanında olan şeylerden (varlığında) hiçbir şey eksilmeyen bir eve sahip olan kimsedir” buyurdu. (a.g.e, s.120/11).

Cennete ilk girecek kimseler hakkında Resûlullah'ın (s.a.a.) bazı hadisleri şöyledir:

"Allah’ın yaratıklarından cennete ilk girecek kimse fakirlerdir.” (Kenz’ul-Ummal, 16636).

“Cennete ilk girecek olan kimse şehid ve Rabbine en iyi ibadette bulunan kuldur.” (Tenbih’ul-Havatir, 1/57).

Resûlullah (s.a.a.), Hz. Ali’ye (a.s.), “Cennete giren ilk dört kişi Benim, sensin, Hasan ve Hüseyin’dir” buyurdu. (el-Mu’cem’ul-Kebir, 1/319/950).

İmam Bâkır (a.s.) ise, “Cennete ilk girecek olan cennet ehli iyilik ehlidir” buyurdu. (Emali es-Saduk, 210/5).

Yine cennet ehli hakkında Resûlullah'ın (s.a.a.) hadislerinden bazılarını aktaralım:

“Sizlere cennet ehlini haber vereyim mi? Yenilgiye uğramış zayıflardır.” (Kenz’ul-Ummal, 39338).

“Cennet ehli bedeni az kıllı, yüzü kılsız (daha yeni bıyıkları çıkmış genç) ve gözleri sürmelidir. Gençlikleri ortadan yok olmaz, elbiseleri asla eskimez.” (a.g.e, 39301).

“Allah’a itaatten devenin sahibinin elinden ürküp kaçtığı gibi kaçan kimse dışında tümünüz cennete gireceksiniz.” (Kenz’ul-Ummal, 10221).

Aynı konuda İmam Ali (a.s.), “Şüphesiz cennet ehli vakarlı ve yumuşak huylu müminlerdir” buyurdu. (Gurer’ul-Hikem, 3400).

İmam Zeynelâbidin (a.s.) ise, “Ey taraftarlarımız! Cennet er veya geç mutlaka sizlere ulaşacaktır. Lakin derecelerine erişmek için birbirinizle yarışın” buyurdu. (el-Bihar, 74/308/61). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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