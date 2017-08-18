Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza isimli eserinde şöyle anlatıyor:

... İçlerinden bir başkası: Peygamber’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ebu Bekir ve Ömer cennetin iki yaşlılarıdır” dedi.

Memun: Hadis imkânsız ve mahal bir şeydir. Zira cennette yaşlılık yoktur ve rivayet edildiğine göre Eşceiye denen bir kadın Resûlullah”ın (s.a.a) yanındayken, Resûlullah ona şöyle buyurdular: “Cennete yaşlı kadınlar girmeyecektir.” Derken kadın ağlamaya başladı. Resûlullah (s.a.a) kadına hitaben Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor dedi: “Biz kadınların hepsini genç ve bakire kızlar olarak karar vereceğiz.”

Ebu Bekir’in cennete gireceği zaman gençleşeceğini zannediyorsunuz. Hâlbuki kendiniz Peygamber’in (s.a.a) Hasan ve Hüseyin için: “Bu ikisi bütün insanlar içerisinde cennet gençlerinin efendisidir ve babaları onlardan daha hayırlıdır” diye buyurduğunu naklediyorsunuz.

Hadis ehlinden bir başkası: Resûlullah’dan (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: "Eğer aranızdan ben peygamberliğe seçilmeseydim mutlaka Ömer seçilirdi" dedi.

Bunun üzerine Memun: Bu imkânsız bir şeydir. Zira Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Biz vahyettik sana, nitekim vahyettik Nuh’a ve ondan sonraki Peygamberlere” (Nisa/163) ve yine şöyle buyuruyor: “An o zamanı ki, biz, Peygamberlerden kesin söz almıştık; senden ve Nuh’tan ve İbrahim’den ve Mûsa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan da.” (Ahzab/7) Acaba Peygamberliği için söz alınmış birisinin bunun için seçilmemesi ve hiçbir ahdi olmayan birisinin peygamberliğe nail olması mümkün müdür?

İçlerinden bir başkası: Peygamber (s.a.a) Arefe günü Ömer’e bakıp gülümsedi ve ardından şöyle buyurdu: “Allah-u Teâlâ kullarıyla umumi olarak, Ömer ile de hususi olarak övünüyor.”

Memun: Bu, mantıksızca bir şeydir. Zira Allah Tebarek ve Teâlâ peygamberini bırakıp da Ömer’e hususi davranmaz. Öyleyse Ömer has ve Peygamber (s.a.a) umum olmuş olur. Bu, şu rivayetinizden daha acayip değildir ki, Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu naklediyorsunuz: "Cennete girdiğimde ayak sesleri duydum, dikkat ettiğimde onun Ebu Bekir’in kölesi Bilal olduğunu fark ettim ki, benden önce cennete girmişti." Şia; Ali (a.s) Ebu Bekir’den üstündür, der. Ama sizler Ebu Bekir’in kölesi Peygamber (s.a.a)’den üstündür, diyorsunuz. Zira, önce girenin sonrakine üstünlüğü vardır. Yine şeytanın Ömer’in gölgesinden kaçtığını rivayet ediyorsunuz. Ama Resûlullah’ın diline musallat olarak şöyle dedirttiğini savunuyorsunuz: “Bu putlar yüce Tavus misalleridir.”(Bazı Ehl-i Sünnet müfessirlerinin Hacc suresi 52. ayet ile ilgili olarak naklettikleri kıssaya işarettir. Sözde şeytan ona şu sözleri söyletmiştir: “Tilkel ğeranik’ul-Ula ve inne şefaetehunne leturca”) Size göre şeytan, Ömer’den kaçınır; fakat Resûlullah’ın dilinde küfrü cari edebilir!

İçlerinden bir başkası: Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Eğer azap nazil olsa Ömer bin Hattab’tan başka hiç kimse kurtulamaz.”

Memun: Bu söz, Kur’an-ı Kerim’in açık beyanına aykırıdır. Zira Allah-u Teâlâ Peygamber'i (s.a.a) hakkında şöyle buyuruyor: “Sen onların arasında olduğun müddetçe, onlara azap göndermem.” Oysa siz Ömer’i Resûlullah (s.a.a) gibi algıladınız.