'Cimri, dünyada fakirler gibi yaşar'

Cenab-ı Hak, Kur'an'da şöyle buyuruyor: "Onlar cimrilik ederler, insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar, Allah'ın bol nimetinden kendilerine verdiğini gizlerler. Kâfirlere alçaltıcı bir azab hazırlamışızdır.” (Nisa, 37).

Resûlullah (s.a.a.), “İnsanlardan rahatı en az olan kimse cimri kimsedir” buyurdu. (el-Bihar, 73/300/2).

Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Şüphesiz gerçek cimri malının farz zekatını vermeyen, akrabalarına bağışta bulunmayan ve bunlar dışında savurgan davranan kimsedir.” (Mean’il Ahbar, 245/4).

Yine Resûlullah (s.a.a.), “Gerçek cimri yanında adım zikredilince bana salavat getirmeyen kimsedir” buyurdu. (el-Bihar, 73/306/28).

Cimrilik hususunda Hz. Ali Efendimizin sözlerinden bazıları şöyledir:

“Cimrilik tüm ayıpların kötülüğünün toplamıdır. Cimrilik insanı her kötülüğe çeken bir dizgindir.” (el-Bihar, 73/307/36).

“Elinde olan şeyler hususunda cimrilik etmek, mabuda (Allah’a) kötü zan beslemektir.” (Gurer’ul Hikem, 1258).

“Malı hususunda cimrilik eden zillete düşer. Dini hususunda cimrilik eden (taviz vermeyen) kimse ise yücelir.” (a.g.e, 7921-7922).

“Cimrilik sahibini zelil kılar, kendisinden uzak durana ise izzet bağışlar.” (Gurer’ul Hikem, 1409).

“Cimriye şaşarım! Kendisinden kaçan fakirliği kendine doğru hızlandırır. Kendisini isteyen zenginliği ise kaybeder. Dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette ise zenginler gibi hesaba çekilir.” (el-Bihar, 72/199/28).

İmam Sâdık (a.s.) buyurdu ki: “Hasislik cimrilikten daha şiddetlidir. Şüphesiz cimri kimse elinde olan şey hususunda cimrilik eder, ama hasis kimse hem insanların elinde olan şey ve hem de kendi elinde olan şey hususunda hasislik eder. Hatta insanların elinde gördüğü her şeyi helal veya haram yoldan kendisine ait olmasını temenni eder. Allah’ın kendisine rızık olarak verdiği şeyle doymaz ve ondan istifade etmez.” (Tuhef’ul-Ukul, 371, 372).

İmam Sâdık (a.s.) şöyle buyurdu: “Müminlerin Emiri Ali (a.s.) beş deve yükü hurmayı birine gönderdi. Birisi, Mü'minlerin Emiri'ne (a.s.) şöyle dedi: 'Falan kimse senden (bu kadar) istemedi. Beş deve yükü yerine bir deve yükü ona yeterliydi.' Mü'minlerin Emiri (a.s.), 'Allah, mü'minler arasında senin gibisini çoğaltmasın. Bağışlayan benim, cimrilik eden ise sen' buyurdu.” (Vesail’uş-Şia, 6/318/1). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL