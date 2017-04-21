Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s) isimli eserinde şöyle aktarıyor:

Ahmed b. Muhammed Bezentî’den şöyle dediği rivayet edilmektedir:

İmam Rıza (a.s), oğlu Ebu Ca’fer’e gönderdiği bir mektupta şöyle buyurmuştur: “Ey Eba Câfer, bineğine binmek istediğinde kölelerinin seni evin küçük kapısından çıkardıklarını duydum, şüphesiz ki bu onların cimriliğindendir. Birine hayrının dokunmasını istemedikleri için böyle davranıyorlar. Senin üzerinde olan hakkım için girip çıkarken o büyük kapıdan girmeni ve çıkmanı istiyorum. Dışarı çıkmak ve bineğine binmek isteyince yanına dinar veya dirhem kesesini de al. Senden bir şey isteyene ver. Yakınlarından biri senden bir şey isterse ona elli dinardan aşağı verme. Fazlasını kendin bilirsin. Kuzenlerinden bir kadın senden bir mal isterse ona da yirmi beş dinardan aşağı verme; fazlasını yine de kendin bilirsin. Ben Allah’ın seni yüceltmesini diliyorum. O halde infak et. Fakir olurum diye, Allah’tan gaflet etme.”

Muhammed b. Arefe’den şöyle rivayet edilmektedir:

İmam Rıza (a.s) bana şöyle buyurdu: “Ey İbn-i Arefe, ilahi nimetler nehir kenarındaki yerine bağlanan deveye benzer; bu hayır ve nimetler, ona iyi davrandıkları ve değerini bildikleri müddetçe geçerlidir. Ona kötü davranır ve değerini bilmezlerse kendilerinden uzaklaşır, gider.”

Yasir’ul-Hatim’den şöyle rivayet edilmektedir:

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Cömert insan kendi yemeğinden yesinler diye insanların yemeğinden yiyen kimsedir. Cimri insan ise insanlar yemeğinden yemesin diye insanların yemeğinden yemeyen kimsedir.”

Muhammed b. Ca’fer b. Mesrur, Hasan b. Ali Veşşa’dan şöyle rivayet etmektedir:

İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Cömert kimse Allah’a yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır ve cehennemden uzaktır. Cimri kimse ise cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır ve cehenneme yakındır.”

Veşşa şöyle diyor:

Yine, İmam Rıza (a.s)’dan şöyle buyurduğunu işittim: “Cömertlik Cennette bir ağaçtır ki dalları dünyaya sarkmıştır. Onun dallarından birine tutunan cennete girer.”

İbn-i Velid, Ali b. Esbat ve Haccal’dan şöyle rivayet etmektedir:

Her ikisi de İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: “İsrailoğullarından bir âbid on yıl susmadıkça sürekli bir ibadete başlamazdı.”

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