Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Cömertlik Allah’ın en büyük hasletidir.” (Kenz’ul-Ummal, 15926).

Yine Resûlullah (s.a.a): şöyle buyurdu: “Allah, her dostunu cömertlik karakteri üzere yaratmıştır.” (a.g.e, 16204).

İmam Ali'nin (a.s) bu hususta sözlerinden bazıları şöyledir:

“Cömertlik (Allah’a ve insanlara) yakınlık sebebidir.” (el-Bihar, 72/193/9).

“Akla yardım etmek için sadece cömertlikten yardım alınır.” (a.g.e., s. 78/7/59).

“Cömertlik aklın meyvesi, kanaat ise şerafetin delilidir.” (Gurer’ul-Hikem, 2145).

“Cömertlik sevgi eker.” (a. g. e. 306).

“Cömertlik sevgi kazandırır ve ahlakı süsler.” (a.g.e., 1600).

İmam Sadık (a.s), “Cömertlik peygamberlerin ahlakındandır ve imanın sütunudur. Mü'min mutlaka cömerttir. Sadece yakîn sahibi ve himmeti yüce kimse cömert olur. Zira cömertlik yakîn nurunun yansımasıdır. Her kim hedefini tanırsa cömertlik etmek kendisine kolaylaşır.” (el-Bihar, 71/355/17).

Yine İmam Sadık (a.s), “En iyileriniz en cömertlerinizdir ve en kötüleriniz en cimrilerinizdir” buyurdu. (a.g.e, s. 350/3).

Aziz ve Celil olan Allah (c.c.), Hz. Musa’ya (a.s) şöyle vahyetmiştir: “Samiri’yi öldürme, şüphesiz o cömerttir.” (el-Kafi, 4/41/13).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Cömert kimse Allah’a, insanlara ve cennete yakındır.” (el-Bihar, 73/308/37).

Bir başka hadiste Resûlullah (s.a.a), “Cömert insanın hatalarını bağışlayın. Zira o sürçtüğü zaman Allah elinden tutar” buyurdu. (Kenz’ul-Ummal, 16212).

İmam Sâdık (a.s): “Günaha bulaşmış cömert bir genç, Aziz ve Celil olan Allah katında cimri yaşlı abitten daha sevimlidir” buyurdu. (el-Bihar, 73/307/34).

İmam Rıza (a.s)i se, “Cömert insan, kendi yiyeceğinden yesinler diye insanların yiyeceğinden yer. Cimri insan ise, insanlar kendi yiyeceğinden yemesin diye onların yiyeceğinden yemez” buyurdu. (a.g.e, 71/352/8).

Cömertliğin sınırı konusunda Kur'an'da şu ölçü vardır:

“Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.” (İsra, 29).

Aynı hususta Resûlullah (s.a.a) buyurdu ki: “İnsanların en cömerdi malının zekatını verendir.” (el-Bihar, 77/112/2).

İmam Ali (a.s) buyurdu ki: “Cömertlik malını Allah için bağışlaman ve başkalarının malı karşısında sakınmandır.” (Gurer’ul-Hikem, 1928).

İmam Sâdık (a.s) buyurdu ki: “Cömert ve kerim insan malını hak üzere harcayan kimsedir.” (el-Bihar, 71/353/11).

Yine İmam Sâdık (a.s), “Cömertlik istenmeden yapılandır. İstenildikten sonra yapılan ise hayadır ve kınanma korkusudur” buyurdu. (a.g.e, s.357/21).

İmam Askeri (a.s) ise, “Şüphesiz cömertliğin bir sınırı vardır, ondan yukarı gidildi mi israf olur” buyurdu. (a.g.e, s.407/115). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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