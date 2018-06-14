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Devlet böyle elden gider

Hz. Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Devletlerin sona ermelerinin dört delili vardır: Temel şeyleri zayi etmek, aldatıcılığa sarılmak, aşağılık insanları öne geçirmek ve üstün şahsiyetleri geri itmek”

14 Haziran 2018 Perşembe 00:00
Devlet böyle elden gider

İmam Ali'nin (a.s.) devlet hususundaki sözlerinden bazıları şöyledir:

“Yüce insanların devleti en üstün ganimet, aşağılık insanların devleti ise yüce insanların horluk sebebidir.” (Gurer’ul-Hikem, 5112-5113).

“Devletlerin sona ermelerinin dört delili vardır: Temel şeyleri zayi etmek, aldatıcılığa sarılmak, aşağılık insanları öne geçirmek ve üstün şahsiyetleri geri itmek.” (a.g.e., 10965).

“Allah’ın farz kıldığı farzlardan en büyüğü, yöneticinin halk, halkın da yönetici üzerindeki hakkıdır. O halde halk yöneticinin hakkını ve yönetici de halkın hakkını eda ederse aralarında hak üstün olur, dinin programları uygulanır, adaletin nişaneleri doğrulur, kanunları halk arasında yürürlükte olur. Zaman bununla ıslah olur, düşmanın ümitlerinin ümitsizliğe dönüşmesi ve devletin bekası bununla gerçekleşir.” (Nehc’ul-Belağa, 216. hutbe).

“Devletler adalet gibi hiçbir şeyle korunmamıştırlar.” (Gurer’ul-Hikem, 9574).

“Dini, devletinin kalesi ve şükrü, nimetlerinin koruyucusu kıl. Dinin koruduğu her devlet mağlub olmaz ve şükrün koruduğu her nimet alınmaz.” (a. g. e. 5831).

Sahabi anlatıyor:

Biz Resûlullah’ın (s.a.a.) yanında otururken Kureyş’ten birkaç genç oradan geçti. Hz. Peygamber’in rengi değişti. Biz, “Ya Resûlallah! Biz sürekli yüzünüzde rahatsız edici bir hal görmekteyiz” deyince şöyle buyurdu: “Allah biz Ehl-i Beyt’e dünya yerine ahireti seçmiştir. Şüphesiz Ehl-i Beyt’im Benden sonra belaya uğrayacak, sürülecek ve dağılacaktır. Sonunda buradan -eliyle doğu tarafına işaret etti- beraberinde siyah bayraklar olan bir topluluk gelecektir. Onlar hakkı isteyecek ama verilmeyecektir. Hakkı isteyecekler yine verilmeyecektir. Sonunda savaşacaklar ve sabredeceklerdir. Bu defa kendilerine istedikleri verilecek ama kabul etmeyeceklerdir. Sonunda Ehl-i Beyt’imden birisine vereceklerdir. O da yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi adalet ve insafla dolduracaktır. Sizden her kim onlara ulaşırsa karlar üzerinde sürünerek de olsa kendilerine katılsın.” (et-Teşrifu bi’l-Minen, 314/445).

Yine Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Kesin bir şekilde iyiliği emredin, kötülükten sakındırın. Aksi taktirde Allah sizlere boyunlarınızı vuracak, ganimetlerinizi yiyecek ve kaçmayan aslanlar kesilecek Acemleri (Arap olmayanları) gönderir.” (et-Teşrifu bi’l-Minen, 95/59). (el-Gaybetu-li’n-Nu’mani, 318/5). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî).

OKAN EGESEL

Son Güncelleme: 13.06.2018 14:36
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