Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608

Din onlarla sağlam olacak

Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Bu ümmetin içinde Kureyş’ten on iki halife olduğu sürece ümmetin dini sağlam olacak ve düşmanlarına galebe çalacaktır.” Kureyşliler dediler ki: “Peki ondan sonra ne olacak?” Buyurdu ki: “Sonra karışıklıklar çıkacak”

28 Ocak 2018 Pazar 10:33
Din onlarla sağlam olacak

Mesruk’tan rivayetle;

Akşamdan sonra İbn-i Mes’ud’un yanında oturmuştuk ve o bize Kur’an öğretiyordu. Birisi ona şöyle sordu: “Ey Ebu Abdurrahman! Bu ümmetin kaç tane halifesi olacağını Peygambere sordun mu?”

Dedi ki: “Ben Irak’a geldiğimden beri kimse bana bu soruyu sormadı. Evet, buyurdu ki: Halifeleriniz, Ben-i İsrail’in nakibleri sayısı olan on iki tanedirler.”

Abdüsselam bin Haşim el-Bezzâz’dan, onun Meşacioğullarının kölesi Abdullah bin Ebu Ümeyye’den, onun da Yezide er-Rukâşi’den naklettiğine göre;

Malik bin Enes dedi ki: “Resûlullah, ‘Kureyş’ten on iki rehber var oldukça, bu iş devam edecektir. Bu on ikisinden sonra yeryüzünde kıyamet kopacaktır’ buyurdu.

Sad bin Vakkas’ın kızkardeşinin oğlu Câbir bin Semre-i Sevai’den naklolunan rivayetler:

Esved bin Said-i Hemdanî’nin, Cabir bin Semre’den naklettiğine göre; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) şöyle buyurdu: “Bu ümmetin içinde Kureyş’ten on iki halife olduğu sürece ümmetin dini sağlam olacak ve düşmanlarına galebe çalacaktır.”

Kureyşlilerin birçoğu O’nun evine gelerek dediler ki: Peki ondan sonra ne olacak?”

Buyurdu ki: “Sonra karışıklıklar çıkacak.”

Osman bin ebi Şeybe’den, o Cerir den, o da Hüseyin bin Abdurrahman’dan nakleder ki:

Cabir bin Semre şöyle dedi: “Resûlullah’ın, ‘Benden sonra on iki emir gelecektir’ buyurduğunu duydum. Sonra bir şeyler daha dedi ama ben anlamadım. Orada olanlara ve bana en yakın olan babama sorduğumda dedi ki: Peygamber şöyle buyurdu: Hepsi Kureyş’tendir.”

Amir bin Sâ’d der ki:

Kölem Nafi ile birlikte Cabir bin Semre’ye mektup yazarak Resûlullah’tan duyduğu bir sözü bize yazmasını istedim.

O bize şöyle yazdı: “Eslemi’nin recmedilerek öldürüldüğü cuma gününün yatsı vakti Resûlullah şöyle buyurdu: Halkın içinde hepsi Kureyş’ten olan on iki halife olduğu sürece bu din ayakta duracaktır.”

Aynı hadis Muhacir bin Mismar’dan da naklolunmuştur.

Abdülmelik bin Ümeyr şöyle der:

Cabir bin Semre dedi ki: “Resûlullah’ın, ‘On iki halife ayakta oldukları sürece, bu din ayakta kalacaktır’ buyurduğunu duydum. Sonra bir şey daha buyurdu ama ben anlayamadım. Babama sorduğumda dedi ki: Resûlullah şöyle buyurdu: Hepsi Kureyştendir.”

Ziyad bin Alâka, Cabir bin Semre es-Sevaî’den nakleder ki:

“Resûlullah şöyle buyurdu: Benden sonra on iki emir gelecektir.’ Sonra sesini alçalttı. Ben de babama sorduğumda şöyle dedi: Resûlullah şöyle buyurdu Hepsi Kureyş’tendir.”

Halef bin Velid İsrail’den o da Simak’dan nakleder ki:

Cabir bin Semre dedi ki: “Resûlullah’tan duydum ki şöyle buyurdu: ‘Benden sonra on iki emir gelecektir.’ Sonra bir cümle daha buyurdu ama ben anlayamadım. Oradakilere dedim ki: ‘Ne buyurdu o?’ ‘Hepsi Kureyş’tendir’ buyurdu dediler.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O iddiada bulunan dalalettedir
O iddiada bulunan dalalettedir
‘İmam’ın zahiri, kalbini tasdik eder’
‘İmam’ın zahiri, kalbini tasdik eder’
Allah, onların yüzüne bakmayacak
Allah, onların yüzüne bakmayacak
‘Benden sonra on iki halife gelecek’
‘Benden sonra on iki halife gelecek’
Yalnız bırakılmaları onlara zarar vermez
Yalnız bırakılmaları onlara zarar vermez
Allah’ın rızası İmamları kabul edenleredir
Allah’ın rızası İmamları kabul edenleredir
‘Hüseyin’in intikamını Mehdî’yle alacağım’
‘Hüseyin’in intikamını Mehdî’yle alacağım’
‘Velayeti kabul eden mukarreb oldu’
‘Velayeti kabul eden mukarreb oldu’
Yeryüzünün en hayırlısı O’nun sülbünden
Yeryüzünün en hayırlısı O’nun sülbünden

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim