Din onlarla sağlam olacak

Mesruk’tan rivayetle;

Akşamdan sonra İbn-i Mes’ud’un yanında oturmuştuk ve o bize Kur’an öğretiyordu. Birisi ona şöyle sordu: “Ey Ebu Abdurrahman! Bu ümmetin kaç tane halifesi olacağını Peygambere sordun mu?”

Dedi ki: “Ben Irak’a geldiğimden beri kimse bana bu soruyu sormadı. Evet, buyurdu ki: Halifeleriniz, Ben-i İsrail’in nakibleri sayısı olan on iki tanedirler.”

Abdüsselam bin Haşim el-Bezzâz’dan, onun Meşacioğullarının kölesi Abdullah bin Ebu Ümeyye’den, onun da Yezide er-Rukâşi’den naklettiğine göre;

Malik bin Enes dedi ki: “Resûlullah, ‘Kureyş’ten on iki rehber var oldukça, bu iş devam edecektir. Bu on ikisinden sonra yeryüzünde kıyamet kopacaktır’ buyurdu.

Sad bin Vakkas’ın kızkardeşinin oğlu Câbir bin Semre-i Sevai’den naklolunan rivayetler:

Esved bin Said-i Hemdanî’nin, Cabir bin Semre’den naklettiğine göre; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) şöyle buyurdu: “Bu ümmetin içinde Kureyş’ten on iki halife olduğu sürece ümmetin dini sağlam olacak ve düşmanlarına galebe çalacaktır.”

Kureyşlilerin birçoğu O’nun evine gelerek dediler ki: Peki ondan sonra ne olacak?”

Buyurdu ki: “Sonra karışıklıklar çıkacak.”

Osman bin ebi Şeybe’den, o Cerir den, o da Hüseyin bin Abdurrahman’dan nakleder ki:

Cabir bin Semre şöyle dedi: “Resûlullah’ın, ‘Benden sonra on iki emir gelecektir’ buyurduğunu duydum. Sonra bir şeyler daha dedi ama ben anlamadım. Orada olanlara ve bana en yakın olan babama sorduğumda dedi ki: Peygamber şöyle buyurdu: Hepsi Kureyş’tendir.”

Amir bin Sâ’d der ki:

Kölem Nafi ile birlikte Cabir bin Semre’ye mektup yazarak Resûlullah’tan duyduğu bir sözü bize yazmasını istedim.

O bize şöyle yazdı: “Eslemi’nin recmedilerek öldürüldüğü cuma gününün yatsı vakti Resûlullah şöyle buyurdu: Halkın içinde hepsi Kureyş’ten olan on iki halife olduğu sürece bu din ayakta duracaktır.”

Aynı hadis Muhacir bin Mismar’dan da naklolunmuştur.

Abdülmelik bin Ümeyr şöyle der:

Cabir bin Semre dedi ki: “Resûlullah’ın, ‘On iki halife ayakta oldukları sürece, bu din ayakta kalacaktır’ buyurduğunu duydum. Sonra bir şey daha buyurdu ama ben anlayamadım. Babama sorduğumda dedi ki: Resûlullah şöyle buyurdu: Hepsi Kureyştendir.”

Ziyad bin Alâka, Cabir bin Semre es-Sevaî’den nakleder ki:

“Resûlullah şöyle buyurdu: Benden sonra on iki emir gelecektir.’ Sonra sesini alçalttı. Ben de babama sorduğumda şöyle dedi: Resûlullah şöyle buyurdu Hepsi Kureyş’tendir.”

Halef bin Velid İsrail’den o da Simak’dan nakleder ki:

Cabir bin Semre dedi ki: “Resûlullah’tan duydum ki şöyle buyurdu: ‘Benden sonra on iki emir gelecektir.’ Sonra bir cümle daha buyurdu ama ben anlayamadım. Oradakilere dedim ki: ‘Ne buyurdu o?’ ‘Hepsi Kureyş’tendir’ buyurdu dediler.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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