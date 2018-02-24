Sadık İmamlar (aleyhisselam) arasında küçük yaşta yetim olan tek İmam sadece budur (Hz. Mehdi). Yüce Allah tıpkı İsâ bin Meryem ve Yahyâ bin Zekeriyya’ya kitap, nübüvvet, ilim ve hikmet verdiği gibi, bu İmama küçük yaşta imamet ve ilim vermiştir.

Bunun delili ise İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam)’ın şu buyruğudur: “O, dört peygambere bezer. Onlardan biri de İsa bin Meryem’dir. Zira ona küçük yaşta hikmet, nübüvvet, kitap ve ilim verdiği gibi ona da küçük yaşta imameti vermişti.” Ve ayrıca İmam Ca’fer’in, “Bu emrin sahibi, içimizde yaş bakımından en küçük olan ve şahsiyet olarak en sessiz olanımızdır” diye buyurması da bu İmam’ın, Hz. Mehdi (aleyhisselam) olduğunun apaçık delilidir. Zira ne diğer sâdık İmamlar ne de imamet iddiasında bulunan zalimlerin içinde, O Hazretin yaşında kendisine imamet verilen hiç kimse yoktur. Çünkü İmamlardan veya diğer zalimlerden hangisine imamet veya hilafet ulaştı ise, hepsinin yaşı Hz. Mehdi (aleyhisselam)’dan büyük idi. Kendi kelimeleri ile hakka haklılık veren ve kafirlerin sözünü kesen Allah’a hamd olsun.

Ümeyye bin Ali Kaysî der ki:

İmam Muhammed Taki (aleyhisselam)’a, “Senden sonraki İmam kimdir?” diye arz ettim.

Şöyle buyurdu: “Oğlum Ali (Naki aleyhisselam) sonra Ali’nin iki oğlu.”

Sonra başını aşağı eğdi ve daha sonra buyurdu ki: “Sonra hayret olacak.” Arz ettim ki: “Böyle olunca nereye yüz çevirmek gerek?”

Sustu. Ben sorumu tekrarlayınca buyurdu ki: “Medine’ye.”

“Hangi Medine’ye” deyince şöyle buyurdu: “Bizim Medine’mize. Medine’den başka Medine var mı?”

Aynı hadisi Ahmed bin Hilâl ve Ali bin Ahmed de naklederler.

Abdülazim bin Abudllah el-Haseni der ki:

İmam Muhammed Takî (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Oğlum Ali öldükten sonra bir meşale zuhur edecek, sonra gizli bir meşale (doğacak) kalbine şüphe girenlere eyvahlar olsun. Ve dinine doğru koşan gariplere ne mutlu. Sonra öyle olaylar vuku bulacak ki, olan olaylardan saçlar ağaracak ve yüce dağlar yerinden oynayacak.” (Yani öyle müthiş olaylar vuku bulacak ki insanların imanı tıpkı dağ gibi gevşeyecek ve çözülecek).

Halkın çoğunun kabullenmeyip çok az bir mü’minin kabul ettiği bu olaydan daha hayret verici bir şey var mı? Zira halk tereddüt ve şüpheye düşmüş, yakînler azalmıştır. Adımlarını sağlam atan adamların sayısı azalmıştır. Çünkü halk sabırlı ve ihlas sahiplerine önceden yüklenen yükün ne kadar ağır olduğunu anlayamamışlardır. Âl-i Muhammed (aleyhisselam)’ın ilminde derin olanlar ve bu gibi hadis-i şerifleri rivayet edenler, Ehl-i Beyt İmamlarının maksadının ne olduğunu bilirler. Allah’ın sebat ve yakîn ikram ettiği bu dirayetli insanlar işaret olunan bu manaları anlarlar. Ve hamd âlemlerin Rabbinedir. (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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