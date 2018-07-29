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Dünya İmam ile baki kalır

İmam Bâkır (a.s.) insanların peygamber ve imama ihtiyaçları hususunda şöyle buyurmuştur: “Dünya onun doğruluğu ve temizliği ile baki kalır. Aziz ve Celil olan Allah peygamber veya imamın varlığı sebebi ile yeryüzü ehlinden azabı kaldırır”

29 Temmuz 2018 Pazar 02:29
Dünya İmam ile baki kalır

Cenab-ı Hak, Kur’an'da, hüccetin gerekliliği konusunda şöyle buyuruyor: “Sen ancak bir uyarıcısın. Her milletin bir yol göstereni vardır.” (Ra’d, 7).

Bu hususta İmam Sâdık'ın (a.s.) bazı sözleri şöyledir:

“Bizleri yapan, yaratan ve bizden ve bütün yaratıklardan üstün olan Allah’ı ispat edince; her asır ve zamanda; yeryüzü, ilim veya sözlerinin doğruluğunu ve adaletinin cevazını gösterici nişaneler taşıyan bir hüccetten boş kalmasın diye resul ve peygamberlerin delil ve burhanlarla geldiği de ispat olur.” (el-Kafi, 1/168/1).

“Şüphesiz yeryüzü asla imamdan boş kalmaz. Böylece mü'minler (dine) bir şey eklerlerse onları (bu sapmadan) geri döndürür ve eğer bir şey eksiltirlerse onu tamamlar.” (a.g.e., s.178/2).

“Şüphesiz Allah yeryüzünü âlimsiz bırakmaz. Böyle olsaydı şüphesiz hak bâtıldan ayırt edilmezdi.” (a.g.e., h.5).

“Yeryüzü olduğu günden beri insanların öldürdüğü her hakkı dirilten âlim bir hüccetten boş kalmamıştır.” İmam daha sonra da şu ayeti okudu: “Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler.” (el-Bihar, 23/37/65).

“Şüphesiz yeryüzü sadece insanların ihtiyaç duyduğu, kendisinin insanlara muhtaç olmadığı ve helal ve haramı bilen bir âlime bırakılmıştır.” (a.g.e., s.50/100).

İmam Bâkır (a.s.) insanların peygamber ve imama ihtiyaçları hususunda şöyle buyurmuştur: “Dünya onun doğruluğu ve temizliği ile baki kalır. Aziz ve Celil olan Allah peygamber veya imamın varlığı sebebi ile yeryüzü ehlinden azabı kaldırır.” (el-Bihar, s.19/14).

Yine İmam Bâkır (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sizden birisi birkaç fersah yol gitmek isteyince kendisine bir kılavuz bulmaya koyulur. Sen yeryüzünün yollarına oranla gökyüzünün yolları hususunda daha cahilsin. O halde kendin için bir kılavuz bulmaya koyul.” (el-Kafi, 1/184/10).

İmam Rıza (a.s.) emir sahibi ve emir sahibine itaat hususunda şöyle buyurmuştur: “Bunun birçok delili vardır: Örneğin insanlar için belli bir sınır tayin edilmiştir ve o sınırı aşmamakla görevlidirler. Zira onların yok oluşuna sebep olur. Bu iş onlara emin bir fert tayin edilmeksizin asla düzene girmez, gerçekleşmez. Ayrıca kalmış ve yaşamış tüm grup ve milletler bir önder sayesinde ayakta kalmıştır. Zira din ve dünya işlerinde ona ihtiyaç duyarlar. Onsuz ayakta duramazlar. Ayrıca onlar için koruyucu ve emanete riayet eden bir önder tayin edilmezse inançlar yıpranır, din ortadan kalkar ve sünnet değişir.” (el-Bihar, 23/32/52). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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